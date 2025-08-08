فعالیت خبرنگار باید منجر به تقویت انسجام ملی و همدلی در جامعه شود

علی اسدالله در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص ضرورت تدوین راهبردهای دقیق برای تولید محتوای مثبت و وحدت‌آفرین در رسانه‌ها اظهار کرد: خبرنگاران باید بدانند که مأموریت اصلی‌شان فراتر از اطلاع‌رسانی صرف است و باید در محورهایی فعالیت کنند که منجر به تقویت انسجام ملی و ایجاد همدلی در جامعه شود.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان قزوین با اشاره به اهمیت سیاست‌گذاری‌های حمایتی در این حوزه عنوان کرد: برای رسانه‌ها و خبرنگارانی که در مسیر تولید محتوای وحدت‌آفرین گام برمی‌دارند ضروری است که امتیازاتی از جمله تخصیص بودجه، اعتبار رسانه‌ای و ایجاد دلگرمی برای ادامه فعالیت‌های مؤثرشان در نظر گرفته شود و در این راستا می‌توان به معرفی الگوهای موفق در عرصه رسانه نیز تاکید و توجه داشت.

این مسئول تاکید کرد: باید نمونه‌های موفق از خبرگزاری‌ها و خبرنگارانی که در این زمینه فعالیت داشته‌اند، معرفی شوند تا فضای انتقال تجربه میان فعالان رسانه‌ای شکل گیرد و خبرنگاران بتوانند از تجربیات یکدیگر بهره‌مند شوند.

وی نقش خبرنگاران در مقابله با اخبار جعلی و شایعات را بسیار حیاتی دانست و بیان کرد: خبرنگار باید روشنگر باشد، نه مروج شایعات به تعبیر دیگر خبرنگار باید بداند چه اخباری به انسجام ملی آسیب می‌زند و چه ابزارهایی برای مقابله با اخبار جعلی وجود دارد که با ارتقای سواد رسانه‌ای و آموزش استفاده از پلتفرم‌ها و ابزارهای دیجیتال، می‌توان خبرنگاران را در مسیر مقابله با اخبار جعلی توانمند ساخت.

اسدالله یادآور شد: رسالت اصلی خبرنگار هدایت افکار عمومی و روشنگری است این رسالت در کنار اطلاع رسانی قرار دارد و خبرنگار باید در راستا رفع ابهامات و شایعات قدم زده و تبیین گر باشد.

رئیس سازمان بسیج رسانه قزوین با اشاره به نقش رسانه‌ها در حفظ غرور ملی و تقویت هویت ایرانی اسلامی گفت: رسانه‌ها می‌توانند با روایت‌گری صحیح، عزت و اقتدار ملت را به نمایش بگذارند. در جنگ ۱۲ روزه اخیر، رسانه‌های داخلی با عملکرد مؤثر خود، اعتماد عمومی را بازآفرینی کردند و نشان دادند که رسانه می‌تواند شکست یا پیروزی یک ملت را به رخ دشمن بکشد چنانچه در این جنگ به زعم تمام سانسورهای خبری که دشمن داشت برخی اخبار و تصاویری منتشر شد که نشان از شکست آنها بود.

وی ادامه داد: در کشور ما نیز رسانه‌ها پای کار آمدند و با روایتگری صحیح خود نقش مهمی را در عزت و اقتدار کشور ایفا کردند و این نشان می‌دهد که نگاه رسانه به حوادث بسیار مهم است و نگاه مثبت می‌تواند مانند یک پل مستحکم برای ایجاد همدلی عمل کند و در مقابل اگر رسانه ضعیف النفس و بدون بلوغ فکری باشد با یک خبر می‌تواند اسباب ایجاد تفرقه شود.

وی در پایان، خطاب به خبرنگاران جوان و تازه‌وارد در توصیه‌ای صمیمانه گفت: اولین اولویت خبرنگاران تازه وارد باید حقیقت‌جویی باشد. خبرنگار باید اخلاق حرفه‌ای را رعایت کند و صدای مردم باشد، نه پژواک هیاهوی دشمن، اگر خبرنگار حقیقت‌طلب باشد و اخلاق رسانه‌ای را سرلوحه کار خود قرار دهد، قطعاً جایگاه ویژه‌ای در میان مردم و مسئولان خواهد یافت.