نقش پررنگ خبرنگاران حوزه آموزش در پیشرفت علم و فناوری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با صدور پیامی به مناسبت «۱۷ مرداد، روز خبرنگار» از زحمات و خدمات خبرنگارانی که برای اطلاعرسانی به متقاضیان آزمونها تلاش میکنند تقدیر و تشکر کرد.
در پیام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور آمده است: روز خبرنگار، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاشهای صادقانه و بیوقفه اصحاب رسانه است؛ بزرگمردان و زنانی که با قلم و دوربین خود، روشنگر مسیر آگاهی، حقیقتگویی و عدالتاند.
در دنیای امروز که علم و فناوری نقش کلیدی در پیشرفت پایدار کشور ایفا میکند، نقش خبرنگاران حوزه آموزش و فرهنگ بسیار پررنگتر و حیاتیتر از گذشته است و نقش خبرنگاران متعهد، با اطلاعرسانی صحیح و انتقال شفاف اطلاعات در آرامش متقاضیان مؤثر بوده است.
زحمات و خدمات خبرنگاران بهویژه عزیزانی که در حوزه فرهنگی و اطلاعرسانی به متقاضیان آزمونها تلاش میکنند، شایسته تقدیر و تشکر است و برگزاری رضایتبخش آزمونها به خصوص آزمونهای سراسری با تلاش و یاری عزیزان این عرصه میسر شده است، نمونه بارز این خدمات در اطلاع رسانی گسترده از تلاش شبانه روزی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور در انجام فرایند آزمون های مختلف در ۱۲ روز جنگ تحمیلی رقم خورد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و دیگر شهدای والامقام حوزه رسانه، فرارسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار را به همه فعالان صدیق، آزاداندیش و دغدغهمند رسانهای بهویژه خبرنگاران حوزه آموزش تبریک گفته و از تلاشهای مسئولانه آنان صمیمانه قدردانی میکنم.
نظر شما