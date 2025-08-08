وزیر ارتباطات: قدردان شرافت و شهامت تمامی اهالی خبر و نظر هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ دکتر سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در این پیام ضمن گرامیداشت یاد و نام شهید صارمی، از تلاشهای اهالی رسانه در مسیر آگاهیبخشی تجلیل کرد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
«سوگند به قلم و آنچه مینویسند… که بیگمان تو را پاداشی بیمنت خواهد بود…»
نیمه مردادی دیگر را به یاد خبرنگاری که نزدیک به سه دهه پیش، جهل و جمود و جنون، جانش را گرفت و کارش در ثبت وقایع و بیان حوادث را ناتمام گذاشت، گرامی میداریم. سالروز پرواز شهید محمد صارمی، تنها بهانهای است برای تکریمی اندک و تجلیلی کوچک، به یاد تمام مردان و زنان حقیقتطلب و سختکوشی که به تمنای آگاهیبخشی و روشنگری، مرارتها کشیدند و ملامتها شنیدند اما با ایمان و ایثار، از ساحت اندیشه و قلم عقب ننشستند تا مسیرهای منتهی به حقیقت روشن بماند و امید به پیروزی نور بر تاریکی، حق بر باطل و داد بر بیداد برقرار بماند.
هفدهم مرداد، روز خبرنگار را تبریک میگوئیم و قدردان شرافت و شهامت تمامی اهالی خبر و نظر هستیم که عدالتخواه و آرمانگرا برای سربلندی ایران و ایرانی، کوشیدهاند و گفتهاند و نوشتهاند.
در یکسالگی دولت چهاردهم که با شعار وفاق، رأی موافق ملت را از آن خود کرد، همراهی و همفکری خبرنگاران حوزههای فنآوری اطلاعات و ارتباطات را ارج مضاعف مینهیم و از بیان نقدهای منصفانه و نظرات مسئولانهشان برای تصحیح و تکمیل رویکردها و راهبردها و توسعه پروژههای ملی این صنعت استقبال میکنیم. توفیق روزافزون و اجر الهی و پاداش بیمنت اهالی شریف قلم و رسانه را از خداوند منان و مهربان مسالت داریم.
سیدستار هاشمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
