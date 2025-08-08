به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۱۷ مرداد از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش می‌رود.

در میز سینمای ایران، امیر قادری و رضا صدیق در حضور کریم امینی کارگردان اثر، فیلم سینمایی «مرد عینکی» را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند.

پرونده ویژه این قسمت از برنامه «تولید در سینمای ایران» نام دارد و سید ضیا هاشمی، سید ابراهیم عامریان و سید علی قائم مقامی در این بخش حضور دارند.

آرش خوشخو و رامتین شهبازی در میز سینمای جهان نیز به نقد و بررسی فیلم «The Phoenician scheme» (طرح فینیقی) می‌پردازند.

برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی جمعه شب‌ها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش ‌می‌رود.