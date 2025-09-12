  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

بررسی «نقدِ نقد» در برنامه «هفت»؛ «ناتور دشت» به تلویزیون می‌آید

جدیدترین قسمت از برنامه «هفت» به بررسی پرونده ویژه «نقدِ نقد» و فیلم‌های «ناتور دشت» و «فرمول ۱» اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۲۱ شهریور از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش می‌رود.

در میز سینمای ایران، امیر قادری و رضا صدیق فیلم سینمایی «ناتور دشت» ساخته محمدرضا خردمندان را نقد می‌کنند.

پرونده ویژه این قسمت از برنامه «نقدِ نقد» نام دارد و با حضور اکبر نبوی و جلیل اکبری صحت منتقدان سینما برگزار می‌شود.

آرش خوشخو و رامتین شهبازی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی فیلم‌ «فرمول ۱» (F 1) می‌پردازند.

برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی جمعه شب‌ها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش ‌می‌رود.

ندا زنگینه

