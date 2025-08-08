به گزارش خبرنگار مهر، بیژن ربیعی صبح امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: یک هزار و ۷۰ تبعه خارجی مقیم خوزستان که دارای مدارک هویتی معتبر هستند، برای حضور در مراسم اربعین حسینی در سامانه سیام ثبت‌نام کرده‌اند. این افراد پس از دریافت دفترچه سند خادم قادر به شرکت در این رویداد بزرگ مذهبی خواهند بود.

وی افزود: این امکان برای اتباع عراقی دارای کارت هویت ۱۷ و اتباع افغانستانی دارای کارت آمایش ۱۸ فراهم شده است. دفترچه سند خادم پس از صدور، از طریق پست به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خوزستان ارسال و سپس به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

ربیعی با تأکید بر اینکه اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی معتبر اجازه حضور در گذرگاه‌های اربعین را ندارند، خاطرنشان کرد: گذرگاه مرزی شلمچه به‌عنوان مسیر عبور اتباع خارجی مقیم ایران با مدارک قانونی تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر استان خوزستان میزبان حدود چهار هزار و ۵۰۰ تبعه عراقی و افغانستانی مجاز دارای کارت هویت و آمایش پناهندگی است. این استان با دو مرز بین‌المللی شلمچه و چذابه، هرساله پذیرای میلیون‌ها زائر اربعین حسینی برای سفر به عتبات عالیات در عراق است.

اربعین حسینی امسال در ۲۳ مردادماه برگزار می‌شود و همراه داشتن گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای خروج از کشور الزامی است.