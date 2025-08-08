تردد ۸۲ درصد زائران گیلانی اربعین حسینی از مرز مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید اسکندری اظهار کرد: ۸۲ درصد زائران گیلانی اربعین حسینی، مرز مهران، ۱۶ درصد مرز خسروی و بقیه آن‌ها دیگر مرزها را برای سفر خود به کربلای معلا انتخاب کرده‌اند.

وی با اشاره به ازدحام بالای جمعیت در مرز مهران و گرمای هوا، به زائران گیلانی توصیه کرد: برای تردد سریع‌تر از دیگر مرزهای کشور مانند مرز خسروی عبور کنند.

مدیر حج و زیارت گیلان گفت: آمار زائران گیلانی که در سامانه سماح ثبت نام کرده‌اند تا این لحظه از مرز ۳۵ هزار و ۵۰۰ نفر گذشته که ۵۷ و ۴ دهم درصد آن‌ها را آقایان و ۴۲ و ۶ دهم درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.

اسکندری از جا به جایی ۲ درصد زائران گیلانی به کربلای معلی به صورت هوایی خبر داد و گفت: تاکنون ۵۰۰ زائر از فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به عتبات عالیات اعزام شده‌اند.