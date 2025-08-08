تردد زائران اربعین در مرزهای خوزستان از یک میلیون نفر فراتر رفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: از چهارم تا شانزدهم مردادماه ۱۴۰۴ (مصادف با یکم تا سیزدهم صفر)، یک میلیون و ۹۴ هزار و ۳۶۷ زائر ایرانی و غیرایرانی برای زیارت عتبات عالیات از مرزهای شلمچه و چذابه تردد کردهاند.
وی افزود: در این بازه زمانی، ۲۲۸ هزار و ۲۱۹ زائر از مرز چذابه عبور کردهاند که شامل ورود ۳۸ هزار و ۱۸۸ زائر ایرانی و هفت هزار و ۱۵۷ زائر غیرایرانی و خروج ۱۷۴ هزار و ۶۲۴ زائر ایرانی و هشت هزار و ۲۵۰ زائر غیرایرانی است.
جولانژاد با اشاره به ثبت تردد ۸۶۶ هزار و ۱۴۸ زائر در مرز شلمچه، خاطرنشان کرد: از این تعداد، ۱۷۰ هزار و ۳۰۸ زائر ایرانی و ۱۹ هزار و ۹۰۹ زائر غیرایرانی وارد کشور شده و ۶۳۸ هزار و ۳۴۹ زائر ایرانی و ۳۷ هزار و ۵۸۲ زائر غیرایرانی از این مرز برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی خارج شدهاند.
استان خوزستان با دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه، هرساله میزبان میلیونها زائر اربعین حسینی برای سفر به عتبات عالیات در عراق است. همراه داشتن گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای خروج از کشور الزامی است و توصیه میشود زائران پیش از سفر در سامانه سماح ثبتنام کنند.
نظر شما