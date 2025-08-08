  1. استانها
تردد زائران اربعین در مرزهای خوزستان از یک میلیون نفر فراتر رفت

اهواز - مدیرکل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ازثبت ترددیک میلیون و۹۴ هزارو ۳۶۷ زائر ایرانی وغیرایرانی ازمرزهای شلمچه وچذابه برای شرکت درمراسم اربعین حسینی ازابتدای ماه صفرتاکنون خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: از چهارم تا شانزدهم مردادماه ۱۴۰۴ (مصادف با یکم تا سیزدهم صفر)، یک میلیون و ۹۴ هزار و ۳۶۷ زائر ایرانی و غیرایرانی برای زیارت عتبات عالیات از مرزهای شلمچه و چذابه تردد کرده‌اند.

وی افزود: در این بازه زمانی، ۲۲۸ هزار و ۲۱۹ زائر از مرز چذابه عبور کرده‌اند که شامل ورود ۳۸ هزار و ۱۸۸ زائر ایرانی و هفت هزار و ۱۵۷ زائر غیرایرانی و خروج ۱۷۴ هزار و ۶۲۴ زائر ایرانی و هشت هزار و ۲۵۰ زائر غیرایرانی است.

جولانژاد با اشاره به ثبت تردد ۸۶۶ هزار و ۱۴۸ زائر در مرز شلمچه، خاطرنشان کرد: از این تعداد، ۱۷۰ هزار و ۳۰۸ زائر ایرانی و ۱۹ هزار و ۹۰۹ زائر غیرایرانی وارد کشور شده و ۶۳۸ هزار و ۳۴۹ زائر ایرانی و ۳۷ هزار و ۵۸۲ زائر غیرایرانی از این مرز برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی خارج شده‌اند.

استان خوزستان با دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه، هرساله میزبان میلیون‌ها زائر اربعین حسینی برای سفر به عتبات عالیات در عراق است. همراه داشتن گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای خروج از کشور الزامی است و توصیه می‌شود زائران پیش از سفر در سامانه سماح ثبت‌نام کنند.

