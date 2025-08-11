موج بازگشت زائران اربعین حسینی از مرزهای خوزستان

خبرگزاری مهر، گروه استانها- محراب علوی: در روزهای مانده به اربعین حسینی، هنگامهای که دلهای عاشقان حسینی در تکاپوی زیارت و وداع با سرزمین کربلا به تپش میافتد، مرزهای چذابه و شلمچه در استان خوزستان به صحنهای از شور و شعور حسینی بدل شده است. زائران که از گوشه و کنار ایران و جهان برای ادای احترام به سالار شهیدان راهی عتبات عالیات شدهاند، این روزها با دلی پر از نور و چشمانی اشکبار، در حال بازگشت به میهن هستند. جادههای منتهی به مرزهای چذابه و شلمچه، مملو از زائرانی است که با عشق به اباعبدالله الحسین (ع) و با بهرهمندی از آخرین فرصتهای زیارتی، این مسیر معنوی را طی میکنند.
با نزدیک شدن به اربعین حسینی، مرز شلمچه به یکی از اصلیترین کانونهای تردد زائران تبدیل شده است. به گفته شاهین هاشمی، فرماندار ویژه خرمشهر، از ابتدای ماه صفر تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۴۲ هزار و ۷۹۹ زائر از این گذرگاه مرزی تردد کردهاند. از این تعداد، ۷۹۴ هزار و ۴۹۱ نفر برای زیارت عتبات عالیات راهی عراق شدهاند و تاکنون ۳۴۸ هزار و ۳۰۸ زائر به کشور بازگشتهاند. این آمار نشاندهنده شتاب روزافزون موج بازگشت زائران است که با نزدیک شدن به پایان مراسم اربعین، شدت بیشتری یافته است.
هاشمی با اشاره به تمهیدات گسترده برای تسهیل بازگشت زائران، از استقرار اتوبوسهای کافی و دو ریلباس برای انتقال زائران از پایانه شلمچه به خرمشهر خبر داد. وی افزود: اتوبوسهایی با نرخ مصوب برای انتقال زائران به شهرهای مختلف کشور در نظر گرفته شده است تا زائران بتوانند با سهولت و ایمنی به مقاصد خود بازگردند.
همچنین، پارکینگ بزرگ اربعین شلمچه شاهد تردد گسترده خودروها بوده است؛ بهطوریکه تاکنون ۵۷ هزار و ۵۰۰ خودرو وارد این پارکینگ شده و ۲۸ هزار و ۶۰۰ خودرو از آن خارج شدهاند. فرماندار خرمشهر تأکید کرد که تمامی امکانات رفاهی و خدماتی برای آسایش زائران در مرز شلمچه فراهم شده است تا این سفر معنوی با خاطری آسوده به پایان برسد.
توصیههای ایمنی برای سفری امن
همزمان با افزایش تردد زائران، پلیس راه خوزستان نیز هشدارها و توصیههای ایمنی خود را برای پیشگیری از حوادث رانندگی اعلام کرده است. سرهنگ سعید رحیمی، رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران، از رانندگان خواست پیش از حرکت در مواکب استراحت کافی داشته باشند. وی اظهار کرد: تردد در پایانههای مرزی شلمچه و چذابه بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و متأسفانه خستگی و خوابآلودگی رانندگان، عامل اصلی تصادفات اخیر در جادههای استان، بهویژه در محورهای آبادان و سربندر بوده است.
رحیمی از مسئولان محلی درخواست کرد تا با فعال نگهداشتن مواکب در مسیرهای منتهی به مرزها، امکان استراحت کافی برای رانندگان فراهم شود. وی همچنین به زائران توصیه کرد با توجه به ترافیک سنگین جادهها، پس از استراحت کامل و با رعایت قوانین رانندگی، در محورهای مواصلاتی تردد کنند. این توصیهها در حالی مطرح میشود که زائران در آخرین روزهای مانده به اربعین، با شوق و اشتیاق فراوان، از هر لحظه برای زیارت و بازگشت ایمن بهره میبرند.
مدارک معتبر، شرط ورود به مرز
سردار سید محمود میرفیضی، فرمانده انتظامی خوزستان، نیز با تأکید بر اهمیت همراه داشتن مدارک معتبر، از زائران خواست با گذرنامه و سند خادم معتبر از شهر مبدأ به مرزهای شلمچه و چذابه مراجعه کنند. وی در گفتگو با خبرنگاران در مرز چذابه اظهار کرد: هیچگونه خدمات صدور یا چاپ گذرنامه و سند خادم در این دو مرز ارائه نمیشود و زائران باید پیش از عزیمت، مدارک خود را آماده کنند.
میرفیضی با اشاره به آمادگی کامل پلیس خوزستان برای خدمترسانی شبانهروزی به زائران، از آنها خواست به شایعات توجه نکنند و اخبار مربوط به اربعین را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند. وی تأکید کرد که رعایت این نکات، سفری امن و بدون دغدغه را برای زائران به ارمغان خواهد آورد.
ثبتنام گسترده خوزستانیها در سامانه سماح
در کنار این تمهیدات، ثبتنام زائران در سامانه سماح نیز با استقبال گستردهای مواجه شده است. محمد امین یاقوت، مدیر حج و زیارت خوزستان، اعلام کرد که تاکنون ۴۱۸ هزار و ۸۵۰ زائر خوزستانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی در این سامانه ثبتنام کردهاند. این آمار، خوزستان را در جایگاه دوم کشور از نظر تعداد زائران ثبتنامشده قرار داده است. یاقوت با تأکید بر ضرورت ثبتنام در سامانه سماح برای بهرهمندی از خدمات بیمهای و ارزی، از زائران خواست تا ثبتنام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
وی همچنین با توجه به گرمای شدید تابستان، به افراد سالمند، مادران باردار و بیماران دارای شرایط خاص توصیه کرد که سفر زیارتی خود را به فصول دیگر سال موکول کنند تا از خطرات احتمالی ناشی از شرایط جوی در امان بمانند.
در این روزهای پرشور و معنوی، مرز شلمچه نهتنها گذرگاهی برای تردد زائران، بلکه آیینهای از عشق و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است. زائران که با دلی مملو از محبت حسینی به کربلا سفر کردهاند، اینک با خاطراتی جاودان و روحی سرشار از نور، به میهن بازمیگردند. در این میان، تلاشهای شبانهروزی مسئولان و نیروهای انتظامی و خدماتی، تضمینی برای سفری امن و آرام برای عاشقان حسینی است. اربعین، نهفقط یک سفر، بلکه سفری است به سوی معرفت و تجدید پیمان با آرمانهای حسینی؛ سفری که در آن، هر قدم، نجوایی است با صاحب کربلا و هر بازگشت، آغازی است برای زیستن به سبک حسینی. باشد که این مسیر عاشقی، همواره برای دلهای بیقرار، روشن و هموار بماند.
