تردد زائران اربعین در مرزهای خوزستان ۱.۵ میلیونی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: از چهارم تا ۱۸ مرداد (مصادف با یکم تا پانزدهم صفر)، یک میلیون و ۴۶۳ هزار و ۷۷۱ زائر حسینی از دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه تردد کرده‌اند. از این تعداد، یک میلیون و ۳۲ هزار و ۲۱۳ زائر برای حضور در مراسم اربعین حسینی از طریق این مرزها وارد عراق شده و ۴۳۱ هزار و ۵۵۸ زائر پس از زیارت عتبات عالیات به کشور بازگشته‌اند.

وی افزود: پایانه مرزی شلمچه با ثبت تردد یک میلیون و ۱۴۲ هزار و ۷۹۹ زائر، پرترددترین مسیر بوده است. از این تعداد، ۷۹۴ هزار و ۴۹۱ زائر از شلمچه عازم عراق شده و ۳۴۸ هزار و ۳۰۸ زائر به ایران بازگشته‌اند.

جولانژاد همچنین اعلام کرد که در همین بازه زمانی، ۳۲۰ هزار و ۹۷۲ زائر از پایانه چذابه تردد داشته‌اند که شامل خروج ۲۳۷ هزار و ۷۷۲ زائر به سمت کربلای معلی و بازگشت ۸۳ هزار و ۲۵۰ زائر به کشور بوده است.

مدیرکل راهداری خوزستان با اشاره به تمهیدات گسترده برای تسهیل تردد زائران، تأکید کرد: استان خوزستان به‌عنوان دروازه اصلی ورود و خروج زائران اربعین، با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی به زوار است.