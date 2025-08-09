  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

آغاز فصل سوم «طریق»؛ روایتی از کاروانی با پانزده هزار نوجوان

به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی فصل جدید برنامه «طریق» هر شب از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، فصل سوم برنامه «طریق» به تهیه‌کنندگی محمدحسین سعادتی و کارگردانی محمد پیوندی هر شب از شبکه یک سیما پخش می‌شود. این فصل که به سفارش هیئت «رهسپاران عصر ظهور» روی آنتن رفته در ۱۰ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای تولید شده و تا روز اربعین ادامه دارد.

اجرای این برنامه بر عهده مجید یراق‌بافان است و روایت‌ها و قصه‌های افرادی را بازگو می‌کند که در مسیر اربعین با تجربه‌ها و اتفاقات خاصی روبه‌رو شده‌اند.

محمدحسین سعادتی تهیه‌کننده این برنامه درباره تغییرات این فصل توضیح داد: امسال ساختار طریق تغییر کرده است. در ابتدای هر قسمت، تعزیه یا نمایشی مرتبط با موضوع همان شب اجرا می‌شود. مهمان ویژه این فصل علی آقامحمدی است که همچون سال‌های گذشته کاروان بیست و پنج هزار نفره «رهسپاران عصر ظهور» را که پانزده هزار از نفر آن‌ها نوجوان هستند همراهی می‌کند.

دیگر عوامل «طریق» عبارتند از: مدیر پروژه: حسین نیرومند، مجری طرح: رضا الهی، جانشین تهیه‌کننده: علیرضا چنگیزی، کارگردان نمایشی: میثم محمدخانی، دستیار برنامه‌ریز کارگردان: امیرحسین توکلی و مدیر تدارکات: مهدی پورحسینی.

عطیه موذن

