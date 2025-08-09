کشف ۳۴ کیلو تریاک جاساز شده در اجاق گاز در فرودگاه امام خمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم حاجی حسینلو، فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور اعلام کرد: همکاران سخت کوش پلیس فرودگاه حضرت امام (ره)، در حین کنترل مرسولات ارسالی به خارج از کشور، به یک محموله حاوی لوازم آشپزخانه صنعتی، در خصوص احتمال جاسازی و انتقال مواد مخدر مشکوک می‌شوند.

وی افزود: پس از اخذ دستور مرجع قضائی، از محموله مورد اشاره بازگشایی، بازبینی و بازرسی دقیق شد، که مأموران به اجاق گاز این محموله لوازم آشپزخانه با گمان اینکه جاساز مواد مخدر است ظنین شده و آن را واکاوی می‌کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: پس از برش این وسیله مقدار ۳۴ کیلوگرم تریاک که به طرز بسیار ماهرانه‌ای در داخل اجاق گاز جاسازی شده بود، کشف و ضبط گردید.

وی ضمن اشاره به تشکیل پرونده در این خصوص گفت: اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری صاحب یا صاحبان اصلی بار ارسالی صورت گرفته است.