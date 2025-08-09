  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

کشف ۳۴ کیلو تریاک جاساز شده در اجاق گاز در فرودگاه امام خمینی

پلیس فرودگاه کشور موفق به کشف ۳۴ کیلوگرم تریاک شد که به صورت ماهرانه‌ای داخل اجاق گاز جاسازی شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم حاجی حسینلو، فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور اعلام کرد: همکاران سخت کوش پلیس فرودگاه حضرت امام (ره)، در حین کنترل مرسولات ارسالی به خارج از کشور، به یک محموله حاوی لوازم آشپزخانه صنعتی، در خصوص احتمال جاسازی و انتقال مواد مخدر مشکوک می‌شوند.

وی افزود: پس از اخذ دستور مرجع قضائی، از محموله مورد اشاره بازگشایی، بازبینی و بازرسی دقیق شد، که مأموران به اجاق گاز این محموله لوازم آشپزخانه با گمان اینکه جاساز مواد مخدر است ظنین شده و آن را واکاوی می‌کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: پس از برش این وسیله مقدار ۳۴ کیلوگرم تریاک که به طرز بسیار ماهرانه‌ای در داخل اجاق گاز جاسازی شده بود، کشف و ضبط گردید.

وی ضمن اشاره به تشکیل پرونده در این خصوص گفت: اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری صاحب یا صاحبان اصلی بار ارسالی صورت گرفته است.

کد خبر 6555250

