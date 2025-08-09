به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مهرعلیان، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری فاتب اظهار داشت: در پی سرقت از فروشگاه ساعت مچی و سرقت مقادیر زیادی ساعت مچی گران قیمت بلافاصله مأموران کلانتری ۱۵۴ چیتگر در محل وقوع جرم حضور یافته و بررسی‌های علمی و میدانی جهت شناسایی و دستگیری سارق و کشف اموال مسروقه را آغاز کردند.

وی گفت: با بررسی‌های دقیق و فنی در محل وقوع سرقت و اشراف اطلاعاتی مأموران، متهم شناسایی شد و به وسیله شگردهای نوین پلیسی متهم که قصد فروش ساعت‌های مچی از طریق یکی از فروشگاه‌های اینترنتی را داشت شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی ۲۰۰ عدد ساعت مچی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال کشف شد.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران عنوان داشت: سارق در بازجویی‌های انجام شده به ارتکاب سرقت ساعت مچی از فروشگاه اعتراف و اعلام داشت پس از سرقت ساعت‌ها با توجه به گران قیمت بودن ساعت‌ها قصد داشتم آنها را در یکی از فروشگاه‌های اینترنتی به فروش برسانم و فکر نمی‌کردم پلیس از این طریق من را شناسایی کند و متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ مهرعلیان خاطر نشان کرد: پلیس با اشرافیت اطلاعاتی و شگردهای نوین پلیسی جرایم را در کمترین زمان ممکن کشف می‌کنند.