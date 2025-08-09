درخواست پلیس فتا برای شناسایی جراح قلابی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس فتا تهران بزرگ، با انتشار تصویر مهدی عربلو اعلام کرد: این فرد بدون داشتن هیچ‌گونه مدرک پزشکی و با جعل عنوان، خود را پزشک جراح معرفی کرده و اقدام به انجام عمل‌های زیبایی پرخطر کرده است که باعث پیامدهای فاجعه‌باری برای مراجعان شده است.

پلیس از شهروندان درخواست کرد ضمن پرهیز از مراجعه به این فرد، در صورت داشتن هرگونه اطلاعات درباره محل اختفای وی، از طریق آی‌دی G_pezeshki_fata در پیام‌رسان‌های روبیکا و ایتا، تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ یا مراجعه حضوری به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶ تهران، پلیس را مطلع شکنند.