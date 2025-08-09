  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

کشف ۱۵ دستگاه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی

کشف ۱۵ دستگاه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری فردی که در مخفیگاه خود با استفاده از ۱۵ دستگاه ماینر اقدام به استخراج غیرقانونی رمز ارز کرده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیانوش نظری، سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: در راستای شناسایی و برخورد با استفاده کنندگان بدون مجوز دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال، تیم عملیات کلانتری ۱۴۸ انقلاب با استفاده از شیوه‌های پلیسی یک واحد منزل مسکونی که در آن دستگاه‌های استخراج رمز ارز مورد استفاده قرار می‌گرفت، را شناسایی کردند.

سرهنگ کیانوش نظری در ادامه افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضائی با رعایت حقوق شهروندی از منزل مورد نظر بازدید کردند که تعداد ۱۵ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال غیرمجار کشف شد.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی تجهیزات کشف شده را حدوداً ۱۳ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این ارتباط متهم پس از تشکیل پرونده به مقام قضائی معرفی شد.

سرهنگ کیانوش نظری به شهروندان توصیه نمود: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع رسانی کنند.

کد خبر 6555190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها