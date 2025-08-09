به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی، فولاد، ریخته‌گری، ماشین‌آلات و صنایع وابسته (METALEX ۲۰۲۵) از ۱۲ تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان برگزار می‌شود.

با توجه به نقش کلیدی صنایع فولاد و ریخته‌گری در زنجیره ارزش اقتصاد ایران، برگزاری این نمایشگاه می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌های صنعتی، ارتقای بهره‌وری و بومی‌سازی فناوری‌های نوین فراهم کند. این رویداد با گردهم‌آوردن تولیدکنندگان، تامین‌کنندگان مواد اولیه، سازندگان ماشین‌آلات، مهندسان و متخصصان، به عنوان سکوی پرتابی برای تعاملات سازنده میان بخش‌های مختلف این صنعت عمل می‌کند.

پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه متالکس ۲۰۲۵ با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برپا می‌شود. شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی حضور در این پاویون می‌توانند درخواست خود را در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی به نشانی ghazal.inif.ir ثبت کرده و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌ تلفن‌ ۰۹۰۵۶۲۲۵۱۶۴ (کارگزاری کاریز اعتماد) تماس بگیرند.

یکی از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به توسعه بازار داخلی و صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از حضور دانش‌بنیان‌ها در نمایشگاه‌های معتبر داخلی و بین‌المللی به صورت حضور مستقل یا برپایی پاویون و همچنین، حمایت از اعزام هیات‎‌های تجاری و فناوری ایرانی (شرکت‌های دانش‌بنیان) و پذیرش هیات‌های تجاری و فناوری خارجی است.