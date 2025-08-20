به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، بیستوچهارمین نمایشگاه بینالمللی تاسیسات تهویه مطبوع و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی از ۱۲ تا ۱۵ مهر ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.
این نمایشگاه بینالمللی که با حضور جمع کثیری از شرکتهای صنعتی داخلی و بینالمللی فعال در حوزه تاسیسات تهویه مطبوع و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی برگزار میشود، فرصت ارزشمندی برای صاحبان صنایع فراهم میآورد تا توانمندیها، محصولات و دستاوردهای خود را در سطع وسیعی عرضه کنند.
پاویون شرکتهای دانشبنیان در این نمایشگاه، با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برپا میشود.
شرکتهای دانشبنیان متقاضی حضور در این پاویون تا روز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ فرصت دارند درخواست خود را در سامانه غزال به نشانی Ghazal.inif.ir ثبت و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۰۹۹۶۶۶۹۳۳۵۶ و ۰۲۱۲۲۸۵۵۸۶۲ (همایشگران سام) تماس حاصل کنند.
یکی از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به توسعه بازار داخلی و صادراتی شرکتهای دانشبنیان، حمایت از حضور دانشبنیانها در نمایشگاههای معتبر داخلی و بینالمللی به صورت حضور مستقل یا برپایی پاویون و همچنین، حمایت از اعزام هیاتهای تجاری و فناوری ایرانی (شرکتهای دانشبنیان) و پذیرش هیاتهای تجاری و فناوری خارجی است.
