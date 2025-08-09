به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلال احمر با اشاره به حضور میلیون‌ها زائر در بزرگترین تجمع انسانی مسلمانان، اعلام کرد: بازگشت زائران از کربلا به شهرها و کشورهای خود با محدودیت ظرفیت جاده‌ها و زیرساخت‌ها همراه است و ممکن است اتوبوس‌ها در فاصله چند کیلومتری از خروجی‌های شهر توقف کنند. بنابراین، زائران باید مسیر بازگشت را از قبل شناسایی و برای پیاده‌روی آماده باشند و در طول مسیر به سالخوردگان و خردسالان کمک کنند.

زائران از استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی به سمت مرز استفاده کرده و از سوار شدن به خودروهای ناشناس خودداری کنند. همچنین تاکید شد که هیچ‌گاه بسته یا پاکت‌هایی از افراد غیرمطمئن دریافت نکنند.

موکب‌ها تا پایان اربعین به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند، اما در صورت طولانی شدن مسیر، زائران باید مقداری آذوقه شامل خوراکی‌های انرژی‌زا و غیرقابل فساد مانند خرما، کشمش و دانه‌های روغنی همراه داشته باشند. همچنین در صورت بروز حادثه، از جابجایی مصدومان خودداری و در ایران با شماره ۱۱۵ اورژانس و در مرزهای عراق با شماره ۱۱۲ هلال احمر تماس بگیرند.

با توجه به احتمال بروز ترافیک در مسیر بازگشت، به زائران توصیه شده است که کتاب دعا، زیارت یا سفرنامه‌های اربعین همراه داشته باشند. رانندگان با خودروهای شخصی نیز باید قوانین رانندگی، نظم و احترام متقابل را رعایت کنند.

همچنین رعایت نکات بهداشتی از جمله شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون و در دسترس داشتن داروهای ضروری، از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از شیوع بیماری‌های عفونی و تنفسی در طول سفر است.