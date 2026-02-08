به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جوادی ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره جایزه ادبی استان بر تداوم برگزاری جشنواره‌های ادبی در استان تأکید کرد و نقش ادبیات را در ایجاد امید و نشاط اجتماعی مهم دانست.

وی هدف از برگزاری این رویداد را فراهم کردن بستر تبادل تجربه، آشنایی با تازه‌ترین آثار ادبی و تقویت پویایی در میان جامعه شعر و ادب استان عنوان کرد و افزود: این جشنواره بیش از آنکه بر رقابت تمرکز داشته باشد، به دنبال ایجاد تعامل و هم‌افزایی میان فعالان فرهنگی و هنری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان همچنین از برگزاری کنگره بزرگداشت حضرت آیت‌الله بهاری در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با مشارکت مسئولان و علاقه‌مندان فرهنگی شهرستان بهار خبر داد و افزود: آثار ادبی می‌توانند تأثیری عمیق‌تر از سخنرانی‌های طولانی در جامعه داشته باشند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهار در ادامه با بیان اینکه در این دوره ۳۲۵ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است، گفت: این جشنواره در بخش‌های «شعر نو (پس از نیما)»، «شعر کلاسیک»، «داستان» و «کتاب» برگزار شد.

سید حسین حسینی با اشاره به نگرانی‌های اولیه درباره کاهش مشارکت به دلیل وقفه در برگزاری و نیز بحث‌های مربوط به تأثیر هوش مصنوعی بر ادبیات افزود: برخلاف پیش‌بینی‌ها، استقبال خوبی صورت گرفت و تعداد آثار ارسالی قابل توجه بود.

وی بیان کرد: از مجموع آثار دریافت‌شده، ۴۵ اثر در بخش داستان، ۶۴ اثر در بخش شعر نو، ۲۰۱ اثر در بخش شعر کلاسیک و ۱۵ اثر در بخش کتاب بوده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهار شناسایی استعدادهای جوان، ارتقای دانش ادبی و ایجاد فضای گفت‌وگو میان اهل قلم را از مهم‌ترین اهداف جشنواره دانست و تأکید کرد: این رویداد زمینه تشویق تولید آثار تازه و خلاقانه را فراهم می‌کند.

وی حضور شرکت‌کنندگانی از نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله تا پیشکسوتان هفتاد ساله را نشانه تداوم و پویایی جریان ادبی استان برشمرد.

امام جمعه بهار در ادامه این مراسم، «ادب» را بنیادی‌ترین ویژگی انسان دانست و گفت: هرچه انسان از درون پاک‌تر باشد، جلوه‌های رفتاری و گفتاری او نیز زیباتر خواهد بود.

حجت‌الاسلام رضا مصباح، خودسازی را از ویژگی‌های اصلی اهل قلم عنوان کرد و ماندگاری شاعران و ادیبان بزرگ را نتیجه تعهد و تعالی فکری آنان دانست.

وی همچنین با اشاره به تعالیم اسلامی، قرآن کریم را کتاب ادب معرفی کرد و شاعران بزرگی چون حافظ و سعدی را متأثر از آموزه‌های قرآن و اهل بیت(ع) دانست.