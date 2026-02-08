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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

برگزاری کنگره بزرگداشت «آیت‌الله بهاری» سال آینده در شهرستان بهار

برگزاری کنگره بزرگداشت «آیت‌الله بهاری» سال آینده در شهرستان بهار

همدان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان از برگزاری کنگره بزرگداشت «آیت‌الله بهاری» در نیمه نخست سال آینده در شهرستان بهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جوادی ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره جایزه ادبی استان بر تداوم برگزاری جشنواره‌های ادبی در استان تأکید کرد و نقش ادبیات را در ایجاد امید و نشاط اجتماعی مهم دانست.

وی هدف از برگزاری این رویداد را فراهم کردن بستر تبادل تجربه، آشنایی با تازه‌ترین آثار ادبی و تقویت پویایی در میان جامعه شعر و ادب استان عنوان کرد و افزود: این جشنواره بیش از آنکه بر رقابت تمرکز داشته باشد، به دنبال ایجاد تعامل و هم‌افزایی میان فعالان فرهنگی و هنری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان همچنین از برگزاری کنگره بزرگداشت حضرت آیت‌الله بهاری در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با مشارکت مسئولان و علاقه‌مندان فرهنگی شهرستان بهار خبر داد و افزود: آثار ادبی می‌توانند تأثیری عمیق‌تر از سخنرانی‌های طولانی در جامعه داشته باشند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهار در ادامه با بیان اینکه در این دوره ۳۲۵ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است، گفت: این جشنواره در بخش‌های «شعر نو (پس از نیما)»، «شعر کلاسیک»، «داستان» و «کتاب» برگزار شد.

سید حسین حسینی با اشاره به نگرانی‌های اولیه درباره کاهش مشارکت به دلیل وقفه در برگزاری و نیز بحث‌های مربوط به تأثیر هوش مصنوعی بر ادبیات افزود: برخلاف پیش‌بینی‌ها، استقبال خوبی صورت گرفت و تعداد آثار ارسالی قابل توجه بود.

وی بیان کرد: از مجموع آثار دریافت‌شده، ۴۵ اثر در بخش داستان، ۶۴ اثر در بخش شعر نو، ۲۰۱ اثر در بخش شعر کلاسیک و ۱۵ اثر در بخش کتاب بوده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهار شناسایی استعدادهای جوان، ارتقای دانش ادبی و ایجاد فضای گفت‌وگو میان اهل قلم را از مهم‌ترین اهداف جشنواره دانست و تأکید کرد: این رویداد زمینه تشویق تولید آثار تازه و خلاقانه را فراهم می‌کند.

وی حضور شرکت‌کنندگانی از نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله تا پیشکسوتان هفتاد ساله را نشانه تداوم و پویایی جریان ادبی استان برشمرد.

امام جمعه بهار در ادامه این مراسم، «ادب» را بنیادی‌ترین ویژگی انسان دانست و گفت: هرچه انسان از درون پاک‌تر باشد، جلوه‌های رفتاری و گفتاری او نیز زیباتر خواهد بود.

حجت‌الاسلام رضا مصباح، خودسازی را از ویژگی‌های اصلی اهل قلم عنوان کرد و ماندگاری شاعران و ادیبان بزرگ را نتیجه تعهد و تعالی فکری آنان دانست.

وی همچنین با اشاره به تعالیم اسلامی، قرآن کریم را کتاب ادب معرفی کرد و شاعران بزرگی چون حافظ و سعدی را متأثر از آموزه‌های قرآن و اهل بیت(ع) دانست.

کد مطلب 6742878

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