۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۱۰

پیش ثبت‌نام همه پایه‌های ورودی دوره‌های تحصیلی در حال انجام است

ثبت‌نام پایه‌های ورودی اول، هفتم و دهم مدارس، از جمله مدارس شاهد، از طریق سامانه my.medu.ir در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت آموزش و پرورش، با شروع ثبت نام پایه دهم از ابتدای مردادماه سال ۱۴۰۴، ثبت نام کلیه پایه‌های ورودی دوره‌های تحصیلی (اول دبستان، هفتم و دهم متوسطه) در حال انجام است.

والدین محترم می‌توانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir و انتخاب آیکن پیش ثبت‌نام نسبت به درک مشخصات و انتخاب مدرسه مورد نظر خود اقدام کنند.

گفتنی است ثبت نام پایه دهم مدارس شاهد و ثبت نام میان پایه مدارس شاهد نیز از هفته اول مرداد فعال شده و متقاضیان بایستی از مسیر اعلام شده در بالا (پنجره واحد مای مدیو و آیکن پیش ثبت‌نام) پیش ثبت‌نام را انجام دهند و منتظر اعلام نتیجه ثبت‌نام از طرف مدیر مدرسه باشند.

