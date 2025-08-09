اجرای طرح نیروگاه خورشیدی مددجویان کمیته امداد در خلیل آباد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فانی عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در شهرستان خلیل آباد اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار اشتغال‌زایی داشتیم که دو سوم آن به طرح نیروگاه خورشیدی اختصاص پیدا کرد و این طرح برای نخستین بار در شهرستان به صورت فردی اجرا و ۱۰۰ مددجو از سهامداران آن هستند که درآمد پایدار برایشان ایجاد شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی خلیل آباد با اعلام اینکه ۲۶۵۹ خانوار مددجو با تعداد ۴۶۸۰ نفر در این شهرستان تحت پوشش خدمات فرهنگی، اجتماعی قرار دارند افزود: از این تعداد ۱۶۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد خلیل آباد منتظر دریافت تسهیلات اشتغال هستند که مبلغی در حد ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت خواهند کرد.

وی افزود: در حال حاضر ۲۵ واحد مسکونی در حال احداث است که تا پایان سال تحویل مددجویان این نهاد خواهد شد و لذا ۵ واحد آن نیز در شهریور ماه آماده بهره‌برداری می‌شود.

فانی با اشاره به پوشش ۱۰۰۰ دانش‌آموز و ۵۰ دانشجو و طلبه تحت حمایت، گفت: دانش‌آموزان نخبه با معدل ۱۹ و ۲۰ از حمایت ویژه بهره‌مند می‌شوند و در همین راستا سال گذشته ۵ مورد معافیت خدمت سربازی برای فرزندان خانواده‌های مددجو صادر شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خلیل‌آباد از آغاز بسترهای مشارکت الکترونیکی خبر داد و افزود: صندوق امداد ولایت طرح «قرض ماندگار» را اجرا کرده که خیرین با سپرده‌گذاری، کمک‌هایشان دو برابر شده و در اختیار مددجویان نیازمند تسهیلات قرار می‌گیرد.

وی گفت: واحد حقوقی کمیته امداد صفر تا صد هزینه‌های دادرسی خانواده‌های مددجو را بر عهده می‌گیرد که این موارد از سوی دادگستری معرفی می‌شوند.

فانی بیان کرد: ۲۶۵۹ خانوار شامل ۴۸۶۰ نفر تحت پوشش هستند که ۱۶۶۰ نفر سالمند و ۱۶۳۰ نفر زن سرپرست خانواده هستند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خلیل‌آباد با اعلام اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان توسط حامیان طرح اکرام پرداخت شده است اظهار کرد: ۴۹۷ حامی جدید به جمع ۴۳۰۰ حامی این شهرستان پیوسته‌اند.

وی در مورد خارج شدن مددجویانی که به درآمد کافی می رسند، اشاره کرد و گفت: طبق برنامه، مددجویان ۱۸ ماه پس از دریافت تسهیلات باید به حداقل درآمد مصوب اداره کار برسند تا به مرحله خودکفایی وارد شوند که این امر با رضایت شخصی مددجو انجام می‌گیرد.