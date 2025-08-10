  1. استانها
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

واگذاری ۴۱۸ هکتار از اراضی ملی قزوین برای احداث نیروگاه خورشیدی

قزوین - سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قزوین از واگذاری ۱۸ قطعه زمین به مساحت ۴۱۸ هکتار از اراضی ملی و دولتی این استان به بخش خصوصی، با هدف احداث نیروگاه خورشیدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز عبدی از واگذاری ۱۸ قطعه زمین به مساحت ۴۱۸ هکتار از اراضی ملی و دولتی این استان به بخش خصوصی، با هدف احداث نیروگاه خورشیدی خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای تحقق شعار سال و حمایت از سرمایه‌گذارانی صورت گرفته است که در جهت توسعه و رشد تولید در استان فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به ظرفیت تولید برق این نیروگاه خورشیدی بیان کرد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، ظرفیت تولید برق استان قزوین به میزان ۲۵۵ مگاوات افزایش می‌یابد که نقش بسزایی در تأمین انرژی پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی خواهد داشت.

عبدی این واگذاری را نشان از عزم جدی مسئولان استان قزوین در حمایت از طرح‌های انرژی تجدیدپذیر و توسعه پایدار دانست و بر تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در این حوزه تاکید کرد.

