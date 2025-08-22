به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی دستجردی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تقدیر از برنامه‌های مذهبی ماه‌های محرم و صفر، این ایام را فرصتی برای بهره‌گیری از معارف پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) دانست و تأکید کرد: این ایام باید توشه‌ای برای مسیر زندگی ما باشد.

امام جمعه خلیل آباد در ادامه با اشاره به سفر علی لاریجانی به لبنان گفت: این سفر که به دستور رهبر معظم انقلاب صورت گرفت، روحیه بزرگی به جریان مقاومت بخشید و حرکتی ارزشمند در حمایت از لبنان بود. دشمنان تلاش داشتند با تضعیف حزب‌الله از درون، جریان مقاومت را از بین ببرند اما حضور ایران در منطقه نشان داد که قدرت بزرگی در میدان است.

وی با اشاره به فشار برخی جریان‌های داخلی پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر رژیم صهیونیستی، افزود: عده‌ای از اصلاح‌طلبان در نامه‌های خود سه مطالبه اصلی دارند؛ کاهش یا توقف غنی‌سازی هسته‌ای، محدود کردن توان نظامی کشور و تغییر در مدیریت رسانه ملی. این در حالی است که چنین خواسته‌هایی با منافع ملی همخوانی ندارد و دشمن نیز به دنبال همین اهداف است.

دستجردی تأکید کرد: باید هوشیار بود و اجازه نداد فشارهای بیرونی و درونی کشور را تضعیف کند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، ایران باید همواره مجهز و قدرتمند باشد تا هیچ دشمنی جرأت تعرض به کشور را نداشته باشد.

امام جمعه خلیل‌آباد به مشکلات کشاورزان این شهرستان اشاره کرد و گفت: هر ساله پس از برداشت محصول، به‌ویژه کشمش، دغدغه فروش و ورود واسطه‌ها جدی است. متأسفانه برخی خریداران با چک‌های بی‌محل موجب زیان باغداران می‌شوند. بهترین راهکار این است که کشاورزان در قالب تعاونی‌ها فعالیت کنند و خودشان صادرات محصول را در دست بگیرند.

وی با تأکید بر اینکه حمایت دولت و ارائه تسهیلات ویژه برای باغداران ضروری است، از فرمانداری و جهاد کشاورزی خواست با مدیریت صحیح، از کشاورزان حمایت کنند.

دستجردی همچنین در خطبه‌های نماز جمعه ضمن گرامیداشت روز پزشک و روز مسجد، از هیئات مذهبی در ایام محرم و صفر و نیروهای انتظامی شهرستان به خاطر همکاری و خدمت‌رسانی تقدیر کرد.