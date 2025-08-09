  1. استانها
نیروگاه شازند تا چهار سال آینده از مدار خارج می‌شود

اراک- نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس برآوردهای فنی، نیروگاه شازند تا چهار سال آینده به دلیل پایان عمر مفید، فعالیت خود را متوقف خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد جمالیان بعدازظهرشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بهره گیری از ظرفیت سوخت گاز و نصب سامانه‌های فیلتراسیون به عنوان راهکارهای موقت در دستور کار است.

وی با اشاره به وضعیت نیروگاه شازند گفت: بر اساس برآوردهای فنی، این نیروگاه تا چهار سال آینده به دلیل پایان عمر مفید، فعالیت خود را متوقف خواهد کرد.

وی افزود: با توجه قطع یک‌ماهه مازوت‌سوزی نیروگاه شازند در زمستان گذشته، تجربه نشان داد که آسمان آبی اراک دست‌یافتنی است و باید در این مسیر جدیت بیشتری داشت.

جمالیان تصریح کرد: به عنوان یکی از ساکنان این شهر، دغدغه مردم را به‌خوبی درک می‌کنم و با جدیت پیگیر راهکارهای مؤثر برای کاهش آلودگی هستم.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی استان افزود: تکمیل روکش آسفالت جاده اراک – راهجرد، حل مشکلات روگذر خنداب و زیرگذر کمیجان و پیگیری ساخت پل‌ها و روگذرهای باقی‌مانده در دستور کار قرار دارد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی ایرلاین اراک را از دیگر دستاوردهای اخیر عنوان کرد و گفت: با سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل هوایی و همکاری مدیران استانی، پروازهای این فرودگاه مجدد برقرار شده است.

وی افزود: حمایت از تولیدکنندگان و ارائه تسهیلات مالی، تسهیل امور اداری و تأمین مواد اولیه مورد تاکید است.

جمالیان از افتتاح نخستین مرکز درمانی دولتی فیزیوتراپی در بیمارستان ولیعصر (عج) اراک تا پایان مهرماه خبر داد و تاکید کرد: اعتبار تکمیل تالار مرکزی اراک تأمین شده و بهره‌برداری آن برای بهمن‌ماه پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به کمبود مراکز تفریحی در اراک، برنامه‌ریزی مدیریت شهری برای ارتقای امکانات اوقات فراغت جوانان، الزامی است.

