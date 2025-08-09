به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد جمالیان بعدازظهرشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بهره گیری از ظرفیت سوخت گاز و نصب سامانههای فیلتراسیون به عنوان راهکارهای موقت در دستور کار است.
وی با اشاره به وضعیت نیروگاه شازند گفت: بر اساس برآوردهای فنی، این نیروگاه تا چهار سال آینده به دلیل پایان عمر مفید، فعالیت خود را متوقف خواهد کرد.
وی افزود: با توجه قطع یکماهه مازوتسوزی نیروگاه شازند در زمستان گذشته، تجربه نشان داد که آسمان آبی اراک دستیافتنی است و باید در این مسیر جدیت بیشتری داشت.
جمالیان تصریح کرد: به عنوان یکی از ساکنان این شهر، دغدغه مردم را بهخوبی درک میکنم و با جدیت پیگیر راهکارهای مؤثر برای کاهش آلودگی هستم.
وی با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی استان افزود: تکمیل روکش آسفالت جاده اراک – راهجرد، حل مشکلات روگذر خنداب و زیرگذر کمیجان و پیگیری ساخت پلها و روگذرهای باقیمانده در دستور کار قرار دارد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی راهاندازی ایرلاین اراک را از دیگر دستاوردهای اخیر عنوان کرد و گفت: با سرمایهگذاری در بخش حملونقل هوایی و همکاری مدیران استانی، پروازهای این فرودگاه مجدد برقرار شده است.
وی افزود: حمایت از تولیدکنندگان و ارائه تسهیلات مالی، تسهیل امور اداری و تأمین مواد اولیه مورد تاکید است.
جمالیان از افتتاح نخستین مرکز درمانی دولتی فیزیوتراپی در بیمارستان ولیعصر (عج) اراک تا پایان مهرماه خبر داد و تاکید کرد: اعتبار تکمیل تالار مرکزی اراک تأمین شده و بهرهبرداری آن برای بهمنماه پیشبینی شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به کمبود مراکز تفریحی در اراک، برنامهریزی مدیریت شهری برای ارتقای امکانات اوقات فراغت جوانان، الزامی است.
