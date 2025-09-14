نفس شهر بالا نمی آید؛ مازوت سالانه جان ۷۰۰ اراکی را می گیرد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: با ورود به فصل سرد سال، شهر صنعتی اراک بار دیگر در معرض تشدید آلودگی هوا قرار میگیرد، چالشی که سالهاست به یکی از دغدغههای زیستمحیطی و سلامت عمومی استان مرکزی تبدیل شده است.
فعالیتهای صنعتی گسترده، استفاده از سوختهای سنگین و به ویژه مازوتسوزی در برخی واحدهای پالایشی و نیروگاهی، مهمترین عوامل افزایش غلظت ذرات معلق و گازهای آلاینده در هوا به شمار میآیند که این موضوع سلامت شهروندان، بهویژه کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای تنفسی را به طور مستقیم تهدید میکند.
در این راستا، مسئولان استان مرکزی، اقدام به اجرای طرح جایگزینی مازوت با گاز الپیجی (LPG) مورد توجه ویژه قرار دادهاند که کارشناسان محیطزیست آن را گامی مؤثر برای کاهش آلایندهها و ارتقای کیفیت هوا ارزیابی میکنند.
استفاده از این سوخت پاکتر نه تنها انتشار ذرات معلق و ترکیبات سمی ناشی از سوختهای سنگین را کاهش میدهد، بلکه مسیر دستیابی به استانداردهای ملی و بینالمللی کیفیت هوا و بهبود شرایط زیستمحیطی منطقه را هموار میسازد.
ناترازی انرژی دلیلی موجه برای آسیب به سلامت شهروندان نیست
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ناترازی انرژی دلیل موجهی برای آسیب به سلامت شهروندان اراک نیست.
سید محمد جمالیان اظهار کرد: با وجود دستور رئیسجمهور برای توقف مازوت سوزی، ناترازی انرژی باعث شده برخی بخشها دوباره مازوت مصرف کنند که این موضوع توجیهی برای تهدید سلامت شهروندان ندارد.
وی افزود: سالانه حدود ۷۰۰ نفر از مردم اراک بر اثر آلایندگی نیروگاهها و آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند که بخش عمده آن ناشی از سوخت مازوت است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این موضوع بهویژه در فصل پاییز و زمستان با تشدید پدیده اینورژن و افزایش رسوب گازهای مضر در ریهها، خطرناکتر میشود.
وی ادامه داد: با همکاری وزرای نیرو و نفت، استاندار مرکزی و سایر ارگانها در تلاش هستیم تا سهمیه گاز نیروگاه شازند افزایش یابد و قسمتهایی از نیروگاه به سمت سوختهای غیر فسیلی و پاک تغییر کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: روشهای فیلترسازی و کاهش آلایندگی نیز در حال بررسی و پیگیری است.
جمالیان با بیان اینکه نیروگاه شازند تنها ۱۹ کیلومتر با اراک فاصله دارد و باد غالب منطقه آلایندهها را به سمت شهر میبرد، افزود: این شرایط باعث رسوب گاز SO₂ در شهر و تهدید سلامت مردم میشود.
وی گفت: اولویت ما کاهش مصرف مازوت و حرکت به سمت استفاده از سوختهای پاک در این نیروگاه است.
جمالیان تصریح کرد: مطالبه مردم اراک همواره در رأس پیگیریهای نمایندگان و مسئولان بوده و تلاشها برای کاهش آلایندگی و حفظ سلامت شهروندان ادامه دارد.
وی با تأکید بر مطالبه جدی مردم اراک در زمینه کاهش آلودگی هوا گفت: مردم نتیجهگرا هستند و تنها به پیگیریها اکتفا نمیکنند، بلکه انتظار دارند نتایج ملموس اقدامات را مشاهده کنند.
وی افزود: آلودگی هوای اراک سال گذشته سه مرتبه در سطح ملی مورد توجه قرار گرفت و همین امر موجب شد صدای مردم به رئیسجمهور برسد و دستور ویژهای برای توقف مازوتسوزی صادر شود.
جمالیان تصریح کرد: با این حال هنوز نتوانستهایم پاسخ درخور به مردم ارائه دهیم و بابت این تأخیر از مردم اراک عذرخواهی میکنیم.
وی ادامه داد: دو هفته گذشته دستور ویژه وزیران نیرو و نفت برای کاهش آلایندگی اخذ شد و این پیگیریها فارغ از فضاسازیهای سیاسی صرفاً با هدف صیانت از سلامت مردم ادامه دارد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بسیاری از بیماریهای قلبی و ریوی مردم اراک و شازند ناشی از مازوتسوزی نیروگاه شازند است.
وی افزود: این نیروگاه عملاً در نزدیکی شهر قرار دارد و موقعیت آن شرایط ویژه و خطرناکی برای سلامت مردم ایجاد کرده است.
جمالیان تصریح کرد: انتظار میرود ریاست جمهوری با توجه به تخصص پزشکی خود، جدیتر از گذشته موضوع آلودگی اراک را پیگیری کنند؛ چراکه پس از گذشت یک سال، مردم خواستار اقدام عملی هستند.
وی افزود: با توجه به تشدید پدیده اینورژن در پاییز و زمستان، جان شهروندان اراک در خطر است و دولت باید برای رفع دائمی معضل آلودگی اقدام کند.
مصرف مازوت در نیروگاه شازند سالانه جان ۷۰۰ اراکی را تهدید میکند
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر خطرات جدی استفاده از مازوت در نیروگاه شازند گفت:
بر اساس برآوردها، سالانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر در اراک و ۱۲۰ نفر در شازند بر اثر بیماریهای مرتبط با سرطان و آلودگی ناشی از گوگرد جان خود را از دست میدهند.
نادرقلی ابراهیمی افزود: حدود ۶ ماه پیش پیگیریهای لازم با وزرای نیرو و نفت انجام شد تا بخشی از سوخت مصرفی نیروگاه شازند با گاز، الپیجی یا سایر سوختهای کمآلاینده جایگزین شود، اما تاکنون هیچ توافقی در این زمینه حاصل نشده است.
وی افزود: وزارت نیرو به تازگی مطرح کرده که هزینه پرداخت به وزارت نفت برای تأمین مازوت کم سولفور یا گاز و الپیجی بالاست، اما من به صراحت به وزیر نیرو تأکید کردم که جان انسانها اهمیت و ارزش بسیار بالاتری نسبت به این هزینهها دارد.
وی ادامه داد: در صورت عدم دستیابی به توافق بین وزرا، سوالات خود را در صحن مجلس مطرح خواهم کرد و از نمایندگان میخواهم که در صورت ادامه این وضعیت، به وزرای مربوطه کارت زرد اعطا کنند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حملونقل عمومی اراک گفت: ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی وارد شهر شده و باعث کاهش قابل توجه آلایندگی وسایل نقلیه متحرک شده است.
وی افزود: براساس بررسیهای دانشگاه اراک، سهم وسایل نقلیه در آلایندگی هوای شهر حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد شده است که در این راستا، هدفگذاری شده است که تا ۱۰۰ دستگاه اتوبوس برقی وارد ناوگان شود و معادل آن از وسایل نقلیه گازوئیلسوز خارج شود.
ابراهیمی تصریح کرد: این اقدامات علاوه بر کاهش میزان آلایندگی، رضایت شهروندان را نیز به همراه داشته و مصرف سوختهای فسیلی، به ویژه گازوئیل، را کاهش داده است.
وی ادامه داد: پیگیریها در این زمینه ادامه دارد و درخواست شده است که دستکم ۵۰ درصد باقیمانده از ناوگان حملونقل اراک نیز با اتوبوسهای برقی جایگزین شود تا تأثیرات بیشتری در کاهش آلودگی هوا حاصل شود.
پیگیری کاهش آلایندگی در صورت کوتاهی دستگاهها در مجلس ادامه خواهد داشت
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس لیست سیاهه انتشار آلایندگی اراک، پالایشگاه، پتروشیمی و آلومینیومسازی نیز موظف به اجرای پروژههای کاهش آلایندگی هستند.
وی افزود: برای پالایشگاه، قراردادی در حال امضاست که با اختصاص اعتبار مالیاتی، به کاهش آلایندهها کمک خواهد کرد. همچنین، شرکت آلومینیومسازی موظف به راهاندازی سایت انرژی تجدیدپذیر شده و پتروشیمی ملزم به اجرای الزامات کاهش آلایندگی است.
ابراهیمی تصریح کرد: در صورت عدم اجرای اقدامات لازم برای کاهش آلایندگی، پیگیریهای جدی در مجلس ادامه خواهد داشت و دلایل کوتاهی دستگاهها در انجام وظایف حاکمیتی مورد بررسی قرار میگیرد.
تحولی بزرگ در حملونقل عمومی اراک با ورود ۵۰ اتوبوس برقی
شهردار اراک در گفتگو با خبرنگار مهر از توسعه ناوگان حملونقل عمومی و اضافه شدن ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهر خبر داد و گفت: این اقدام گامی مهم در مسیر ایجاد شهری سبز، سالم و هوشمند است.
علیرضا محمودی با بیان اینکه نوسازی و توسعه ناوگان حملونقل عمومی از اولویتهای اصلی شهرداری است، اظهار کرد: مدیریت ترافیک و ارتقای سلامت شهروندان بدون تحول در نظام حملونقل عمومی امکانپذیر نیست.
استفاده ازسوخت جایگزین ال پی جی ی
استاندار مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با پیگیریهای انجام شده و موافقت وزیر نیرو، استفاده از سوخت جایگزین الپیجی برای نیروگاههای این استان در دستور کار قرار گرفته است.
مهدی زندیه وکیلی با اشاره به اقدامات انجامشده برای کاهش آلودگی هوای اراک گفت: در شرایط اضطرار، استفاده از مازوت اجتنابناپذیر است اما تلاش شده مصرف این سوخت به حداقل برسد و در صورت ضرورت، تنها از مازوت کمسولفور بهرهگیری شود.
وی تصریح کرد: با توجه به برنامهریزی برای بهرهگیری از سوختهای جایگزین بهویژه الپیجی، نشستهای متعددی با وزارت نیرو برگزار شده و این روند با هدف کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی دنبال میشود.
استاندار مرکزی ادامه داد: یکی از برنامههای بلندمدت این استان، توسعه نیروگاههای خورشیدی است تا در سالهای آینده نیاز به تولید برق با سوختهای فسیلی به ویژه در فصول سرد به حداقل برسد.
استاندار مرکزی تاکید کرد: مطابق بررسیها، نزدیک به ۵۰ درصد آلودگی هوای اراک ناشی از منابع متحرک مانند خودروهاست که کاهش این سهم مستلزم افزایش استفاده شهروندان از حملونقل عمومی و توسعه ناوگان پاک شهری است.
زندیه وکیلی افزود: ورود اتوبوسهای برقی به ناوگان حملونقل عمومی اراک اقدامی مؤثر در کاهش آلایندگی خواهد بود، چراکه این وسایل نقلیه به طور متوسط ۱۸ ساعت در شبانهروز در سطح شهر تردد دارند.
وی تصریح کرد: بخش دیگری از آلایندگی مربوط به پالایشگاهها است که علاوه بر احتراق، در فرآیندهای تولیدی و گازهای مازاد نیز آلاینده تولید میکنند و این موضوع نیازمند برنامهریزی جداگانه است.
