اوحدی: اخبار باید انسجام و آرامش جامعه را حفظ کند

سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با تأکید بر نقش حساس رسانهها در شرایط پیچیده منطقهای، گفت: طبیعی است که دشمنان بهدنبال اهدافی فراتر از پیشرویهایی که کردند باشند. همانطور که مقام معظم رهبری بارها هشدار دادند، این جنایات خطری جدی برای کل منطقه محسوب میشود.
اوحدی افزود: حوزه خبر تنها وظیفه اطلاعرسانی ندارد، بلکه رسالت مهمتری نیز بر عهده دارد و آن جهتدهی درست به افکار عمومی است. امروز شبکههای معاند با دقت بسیار بالا اخبار را مطالعه، زمانبندی و حتی نوع تصاویر همراه با خبر را برنامهریزی میکنند تا اهداف خود را پیش ببرند.
وی با اشاره به ترور فرماندهان ارشد جبهه مقاومت تأکید کرد: این اقدامات تصادفی و بیبرنامه نیست؛ دشمن با رصد دقیق، تغییر مکانها و جزئیات را دنبال میکند.
رئیس بنیاد شهید تصریح کرد: ما در ارائه خبر باید حقیقت را بیان کنیم و هیچ واقعیتی را کتمان نکنیم، اما در عین حال چارچوب ارائه خبر باید بهگونهای باشد که به انسجام و آرامش جامعه لطمه نزند. رسانهها باید این مسئولیت خطیر را همواره مدنظر قرار دهند.
