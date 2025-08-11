به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مهری، در نشست پژوهشی و مطالعاتی ارزیابی کارآمدهای منابع انسانی بنیاد شهید که به میزبانی استان زنجان و در سالن جلسات اداره کل برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای به‌روزرسانی مأموریت‌ها و فعالیت‌های خود، نیاز مبرم به نظرات تخصصی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و نخبگان دارد تا بتواند ضمن بررسی فعالیت‌های خود، راهبردها و راهکارهای مورد نظر فرهیختگان را در قالب یک طرح پژوهشی مدون و جامع، به عنوان نقشه راه خود قرار دهد و این نشست اولین قدم در اجرای دستور ریاست عالی بنیاد شهید است.

وی با اشاره به اینکه بودجه این کار از طریق اختصاص یک درصد اعتبار هزینه‌ای دستگاه‌ها به کارهای پژوهشی تأمین می‌شود، افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود در دانشگاه و بر اساس تفاهم نامه با بنیاد شهید، امیدواریم بتوانیم با برگزاری این نشست‌ها، بحث مطالعات سیاست‌های بنیاد شهید را بررسی و یک سند تحول را به عنوان نهادی که به جامعه ایثارگری خدمت‌رسانی‌می‌کند تدوین کنیم، و همچنین بتوانیم میزان رضایت‌مندی از این نهاد را ارزیابی کنیم.

مدیرکل دفتر مطالعات و پژوهش‌های بنیاد شهید ستاد مرکز ادامه داد: در این طرح هر یک از استان‌ها یکی از چالش‌ها و موضوعات بنیاد شهید را به صورت علمی و تخصصی بررسی تا بتواند ضمن تحقیق در ارائه خدمات خود، راهبردها و راهکارهای مورد نظر فرهیختگان را در قالب یک طرح پژوهشی مدون و جامع، به عنوان نقشه راه خود قرار دهد، که در مجموع ۳۲ عنوان پژوهش خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: استان زنجان در حمله رژیم صهیونیستی به کشور ۱۳ شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده که امیدواریم ادامه دهنده راه این شهدا باشیم.

نیروی انسانی به عنوان سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود

عباس برزگر کمبود منابع انسانی را یکی چالش بنیاد شهید عنوان کرد و افزود: نیروی انسانی به عنوان سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود و این موضوع در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان شهید به لحاظ جامعه معزز ایثارگری متفاوت است که امیدواریم در این نشست با استفاده از ظرفیت نخبگان، چالش‌های منابع انسانی را بررسی کنیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان با اشاره به اینکه جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان شهید ارزشی هستند، تصریح کرد: خانواده‌های معزز شهدا ارزشمندترین هستی خود را در راه دفاع از کشور فدا کردند.

وی با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر ۳۳ درصد از قانون جامع ایثارگری محقق شده و عملی می‌شود، افزود: عدم اجرای کامل قوانین ایثارگری متأسفانه یک بدبینی در جامعه ایثارگری ایجاد کرده که این موضوع تأثیر مستقیم در روحیه کارکنان دارد و باید دغدغه مندانه ورود کرده و از نظر کمی و کیفی به این موضوع بپردازیم.

سلمانی‌پور، سرپرست معاونت دفتر مطالعات و پژوهش بنیاد مرکز نیز در این جلسه یادگیری و یاددهی را دو راهکار جهت توسعه سازمان‌ها عنوان کرد و گفت: بدون این دو موضوع پیشرفت سازمانی محقق نمی‌شود.

وی با اشاره به نشست پژوهشی و مطالعاتی ارزیابی کارآمدهای منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در این خصوص ۶ قطب در کشور تشکیل و با حضور اساتید دانشگاه‌ها این نشست‌ها به صورت مستمر برگزار می‌شود.

در ادامه قرطاس رئیس اداره مسیر ارتقا شغلی و کانون ارزیابی بنیاد شهید ستاد مرکز با اشاره به چالش‌های موجود در معاونت توسعه اظهار داشت: کمبود نیرو، نیروی کارآمد و متخصص، عدم مجوز جذب نیرو، کمبود امکانات رفاهی، عدم تأمین اعتبار حق بیمه بازنشستگان، عدم پرداخت حق بیمه معوق کارکنان، عدم توسعه آموزش‌های تخصصی، پیچیدگی در پرداخت حقوق، عدم جابجایی تخصصی نیروها، حقوق پایین، عدم ماندگاری نیروهای متخصص و … از جمله این حوزه نیروی انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه کارکنان بنیاد شهید به عالی‌ترین قشر جامعه خدمت‌رسانی می‌کنند، افزود: باید نیروهایی که به این قشر خدمت‌رسانی نیز متخصص باشند و امیدواریم با اجرای این نشست‌ها و طرح‌های پژوهشی بتوانیم مشکلات و چالش‌های موجود در این حوزه را برطرف کنیم.