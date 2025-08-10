خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: مرز باشماق مریوان بهعنوان یکی از مهمترین گذرگاههای مرزی زائران اربعین حسینی در غرب کشور، امسال با مجموعهای از اقدامات عمرانی و ایمنسازی آماده استقبال از زائران شده است.
از ساماندهی آسفالت و ایجاد باند کندرو گرفته تا حذف نقاط حادثهخیز و تجهیز مسیرها به علائم ایمنی، مجموعه راهداری استان کردستان تمام ظرفیت خود را برای روانسازی و ایمنسازی تردد به کار گرفته است.
تکمیل پروژههای عمرانی در محورهای مریوان
کمال ایزدی، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان مریوان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش کلیدی مرز باشماق در تردد زائران اربعین گفت: عملیات گستردهای در حوزه ساماندهی و ارتقا ایمنی راههای منتهی به این مرز اجرا شده و بخش زیادی از آنها به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: ساماندهی آسفالت و اجرای باند کندرو در ورودی مرز باشماق بهعنوان یکی از مهمترین پروژهها با هدف تسهیل تردد وسایل نقلیه و کاهش گرههای ترافیکی در ایام پرحجم سفر زائران در حال اجرا بوده و اکنون تکمیل شده است.
تسطیح پارکینگ برای وسایل نقلیه زوار
ایزدی بیان کرد: در حوزه خدمات به زائران، پارکینگهای ویژه اربعین در شهرستان مریوان تسطیح و آمادهسازی شدهاند تا فضای کافی برای پارک وسایل نقلیه فراهم شود و از بروز ازدحام جلوگیری شود.
وی ادامه داد: همچنین خطکشی، نصب علائم و اجرای عملیات ایمنسازی مسیرهای اصلی زائرپذیر انجام شده است.
وی ادامه داد: حذف ۵ مورد پرتگاه خطرآفرین در مسیر جاده جدید مریوان–سنندج و اجرای حفاظ خاکی در این نقاط انجام شده که نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث رانندگی خواهد داشت.
رئیس اداره راهداری مریوان گفت: شانهسازی و ایمنسازی مسیر مرز باشماق بخشی از اقدامات اساسی پیشگیرانه در برابر حوادث است و در کنار آن عملیات بهسازی و آسفالت ۱۰ کیلومتر از مسیر مریوان–سقز نیز در حال اجرا بوده که در ارتقای کیفیت تردد بسیار مؤثر است.
ایزدی تأکید کرد: شانهسازی و ایمنسازی در تمامی محورهای اصلی منتهی به مرز باشماق بهصورت ویژه در دستور کار بوده و پیش از آغاز موج سفرهای اربعین تکمیل شده است.
ارتقای ایمنی در محور سنندج–مریوان
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کردستان، اعلام کرد: در راستای افزایش ایمنی تردد زائران اربعین، راهداری شهرستان سنندج اقدام به ایمنسازی چند مقطع در محور سنندج–مریوان کرده است.
شهرام شکری اعلام کرد: این اقدامات شامل نصب علائم هشداردهنده، تابلوهای مسیرنما و اجرای خطکشی موضعی در مقاطعی با دید محدود بوده است.
وی افزود: هدف از این عملیات هدایت بهتر جریان ترافیک در محورهای پرخطر و کاهش احتمال بروز حوادث در مسیر تردد زائران به مرز باشماق است.
شکری تصریح کرد: این عملیات اجرایی در قالب طرح آمادهسازی مسیرهای منتهی به مرز باشماق و همراستا با برنامههای ستاد اربعین استان صورت گرفته و تمامی این اقدامات پیش از آغاز سفرهای اربعین به اتمام رسیده است.
مرز باشماق آماده پذیرایی از سیل زائران اربعین
با اجرای همزمان پروژههای عمرانی، ایمنسازی نقاط حادثهخیز و تجهیز مسیرها به علائم و امکانات ترافیکی، مسیرهای اصلی استان کردستان از سنندج تا مرز باشماق اکنون آماده پذیرایی از سیل زائران اربعین ۱۴۰۴ هستند.
مسئولان راهداری امیدوارند با این تمهیدات، تردد زائران در فضایی ایمن، روان و بیدغدغه انجام شود.
