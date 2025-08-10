ستاد اربعین هشدار داد؛ از حضور در مرز مهران خودداری کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد مرکزی اربعین ۱۴۰۴، با توجه به حضور تعداد کثیری از هموطنان در مرز مهران، به کلیه زائران گرامی اربعین توصیه می‌گردد حتی المقدور از مرزهای دیگر تردد نمایند و از حضور در مرز مهران خودداری کنند.

مجدداً یادآوری می‌شود؛ با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، محلی در عمود شماره ۶۰ (کربلا به بغداد)، برای سوار و پیاده شدن زوار عبوری از مرزهای خسروی، تمرچین و باشماق در نظر گرفته شده است و زائران گرامی می‌توانند جهت برگشت به مرزهای کشور به محل مذکور مراجعه نمایند.

با توجه به افزایش زائرین در حال برگشت، پویش نذر سفر از سوی عزیزانی که با خودرو شخصی به مرزها عزیمت نموده بودند مورد توجه قرار دهید.

توصیه می‌شود؛ زائرین گرامی که قصد سفر به کشور عراق را دارند، سفر خود را به روزهای پایانی مراسم اربعین موکول ننمایند.

به تمام زائران گرامی اکیداً توصیه می‌گردد ارز مازاد (بر ۲۰۰ هزار دینار) خود را حتماً از مکان‌های معتبر تهیه نموده و از مراجعه به افراد متفرقه جداً خودداری کنند.

به اطلاع می‌رساند برای استراحت زائرین در مرزهای اربعینی کشور پیش بینی استراحتگاه شده است، لذا توصیه می‌گردد زوار عزیز قبل از رانندگی و در صورت نیاز، حتماً استراحت لازم را در نظر داشته باشند.