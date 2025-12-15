به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مشترک کمیته زیرساخت ستاد اربعین استان کردستان و ستاد اربعین شهرستان مریوان شامگاه یکشنبه به دعوت فرماندار مریوان و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، جمعی از مدیرانکل و معاونان دستگاههای اجرایی استان و مدیران شهرستانی برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت پروژههای مرتبط با اربعین حسینی و طرحهای عمرانی حوزه زیرساخت در شهرستان مریوان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تعریف، تسریع و اجرای پروژههای زیربنایی در چارچوب اعتبارات اربعین تأکید شد.
استفاده حداکثری از ظرفیت اعتبارات ملی بهعنوان یکی از راهبردهای اصلی تأمین مالی پروژهها از دیگر محورهای مورد بحث بود.
اجرای کنارگذر شمالی مریوان، دوباندهسازی محور مریوان–باشماق، ضرورت اخذ مجوز ماده ۲۳ برای محور مریوان–سهراهی بیجار، مطالعه و اجرای تقاطع بردهرشە، انجام مطالعات ترافیکی و ساماندهی هدایت آبهای سطحی شهر مریوان، برنامهریزی برای اولویتبندی اجرای تقاطعهای غیرهمسطح چهارراه موسک، چهارراه سرباز و چهارراه بیمارستان و همچنین اجرای لاین دوم محور سنندج–مریوان از جمله پروژههای اولویتداری بود که در این جلسه مطرح شد.
در ادامه، مدیرانکل و معاونان دستگاههای اجرایی استان گزارشهایی از میزان پیشرفت پروژهها، چالشهای اجرایی و نیازهای اعتباری حوزههای تحت مسئولیت خود ارائه کردند.
در بخش پایانی جلسه نیز اجرای کمربندی غربی و شرقی مریوان، ساماندهی مرز باشماق، چهارباندهسازی ورودی شهر مریوان، اجرای تقاطع گاران و دیگر پروژههای مهم ارتباطی و حملونقلی بهصورت ویژه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
