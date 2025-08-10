دریافت 52 MB کد خبر 6556049 https://mehrnews.com/x38KyW ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹ کد خبر 6556049 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹ دور حرمت پر شده از بنی امیه، آی خانم رقیه در این فیلم، مداحی سیدرضا نریمانی در موکب امام رضا علیه السلام در مسیر پیادهروی اربعین حسینی را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط پیادهروی اربعین در نگاه شاعران؛ از شهیدپروری تا زمینهسازی برای ظهور ماجرای روضهای که ثبت الهی شد؛ مداحی در هیئتی که ۱۱۰ سال قدمت دارد میزبانی روزانه از ۵۰۰۰ زائر اربعین در خمیر و حضور ۳موکب از قشم در عراق برچسبها سید رضا نریمانی مداحان اهل بیت حضرت رقیه اربعین 1404 موکبهای ایرانی در مسیر نجف به کربلا مشایه پیادهروی اربعین
