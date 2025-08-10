میزبانی روزانه از ۵۰۰۰ زائر اربعین در خمیر و حضور ۳موکب از قشم در عراق

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری: فرارسیدن ایام اربعین حسینی، بار دیگر میلیون‌ها نفر از عاشقان اهل بیت (ع) از نقاط مختلف ایران و سایر کشورهای اسلامی، خود را برای حضور در بزرگ‌ترین تجمع مذهبی جهان آماده می‌کنند. راهپیمایی اربعین، به عنوان پدیده‌ای اجتماعی، فرهنگی و دینی، در سال‌های اخیر به نمادی از همبستگی امت اسلامی و جلوه‌ای از ارادت مردم به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع) تبدیل شده است.

اربعین حسینی نماد عمق باور دینی به واقعه عاشورا

حضور گسترده زائران در مسیرهای منتهی به کربلای معلی، به‌ویژه در مسیر نجف تا کربلا، نشان‌دهنده عمق باورهای دینی و فرهنگی جوامع اسلامی نسبت به واقعه عاشورا و پیام‌های آن است. این حرکت مردمی، که به صورت داوطلبانه و با مشارکت فعال اقشار مختلف صورت می‌گیرد، از جنبه‌های مختلف انسانی، اجتماعی و معنوی قابل بررسی و تحلیل است.

در این میان، نقش مردم عراق و مشارکت صمیمانه و سخاوتمندانه آنان در میزبانی از زائران، به عنوان جلوه‌ای از فرهنگ مهمان‌نوازی و ارادت دینی، قابل توجه و تحسین‌برانگیز است. خدمات گسترده موکب‌ها، که به‌صورت خودجوش و مردمی ارائه می‌شود، نشان‌دهنده عمق ارتباط عاطفی و اعتقادی میان مردم منطقه و فرهنگ عاشورا است.

بر اساس گزارش‌ها، تمهیدات مختلفی از سوی نهادهای اجرایی و ستادهای مردمی در داخل کشور برای تسهیل تردد زائران، تأمین امنیت مسیرها و ارائه خدمات رفاهی در نظر گرفته شده است. هماهنگی میان نهادهای دولتی، نیروهای امدادی و مجموعه‌های مردمی، نقش مهمی در برگزاری هرچه منظم‌تر این رویداد بزرگ ایفا می‌کند.

همچنین اربعین حسینی، فراتر از یک مناسبت مذهبی، به بستری برای تقویت همبستگی جهان اسلام و گفتگو میان ملت‌های مسلمان تبدیل شده است. این اجتماع عظیم، ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های نهضت عاشورا، نمادی از قدرت نرم فرهنگی و ظرفیت‌های بالقوه جهان تشیع برای تعامل، هم‌افزایی و مقاومت در برابر جریان‌های تفرقه‌افکن به‌شمار می‌آید.

موکب شهدای گمنام بندر خمیر در هشتمین سال خدمت‌رسانی به زائران اربعین

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی، امام جمعه بندر خمیر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از خادمان و خادمین سیدالشهدا (ع) و فعالان حوزه اربعین اظهار داشت: در هشتمین سال متوالی، موکب شهدای گمنام شهرستان خمیر به عنوان یکی از موکب‌های فعال استان هرمزگان، با تمام توان و تلاش، در خدمت زائران پیاده‌روی اربعین حسینی است.

پذیرایی روزانه ۳ تا ۵ هزار زائر از سراسر کشور و حتی کشورهای همسایه در بندرخمیر

امام جمعه بندر خمیر با بیان اینکه موکب شهدای گمنام روزانه به طور میانگین بین ۳ تا ۵ هزار نفر زائر را پذیرایی می‌کند، گفت: زائران از استان‌های مختلف هرمزگان، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان و برخی سال‌ها نیز از کشورهایی نظیر پاکستان، به این موکب مراجعه می‌کنند. این نشان‌دهنده نقش مهم شهرستان خمیر در مسیر پیاده‌روی اربعین است.

وی افزود: خدمات موکب به صورت سه وعده صبحانه، ناهار، شام و میان‌وعده ارائه می‌شود که با حضور خادمان و نیروهای مردمی در مسجد جامع حضرت زهرا (س) و محل شهدای گمنام به بهترین نحو انجام می‌گیرد.

توسعه فعالیت‌های فرهنگی و راه‌اندازی کمیته تخصصی فرهنگی

حجت‌الاسلام صالحی به پیشرفت چشمگیر فعالیت‌های فرهنگی موکب در سال جاری اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته برنامه‌های فرهنگی محدود و پراکنده بود، اما امسال با تشکیل کمیته فرهنگی متمرکز و برنامه‌ریزی دقیق، شاهد برگزاری برنامه‌های متنوع، متناسب با فضای معنوی اربعین هستیم.

وی ادامه داد: هر شب برنامه “شبی با شهدا” برگزار می‌شود که در آن، جانبازان، ایثارگران و راویان دفاع مقدس حضور یافته و یاد و خاطره شهدا را زنده نگه می‌دارند. این مراسم در کنار قبور شهدای گمنام مستقر در مسجد جامع برگزار می‌شود که تأثیر فرهنگی و معنوی قابل توجهی دارد.

توجه ویژه به کودکان و نوجوانان؛ تربیت نسلی با روحیه مقاومت و ایثار

امام جمعه بندر خمیر درباره فعالیت‌های غرفه کودک موکب گفت: یکی از نکات برجسته امسال، توجه ویژه به کودکان است. غرفه کودک با محوریت مقاومت و حمایت از مردم مظلوم غزه برنامه‌ریزی شده و شامل برگزاری بازی‌ها، همایش‌ها و آموزش‌های تربیتی است که با استقبال بسیار خوب کودکان زائر و خادمین مواجه شده است.

وی افزود: هدف از این برنامه‌ها تربیت نسلی متعهد و آگاه به ارزش‌های دینی، انقلابی و فرهنگ ایثار است که بتوانند در آینده ادامه‌دهنده راه شهدا باشند.

راه‌اندازی غرفه پاسخ به سوالات شرعی و بصیرتی؛ ارتقا آگاهی‌های دینی زائران

حجت‌الاسلام صالحی به فعالیت جدید غرفه پاسخ به سوالات شرعی و بصیرتی اشاره کرد و گفت: امسال برای اولین بار غرفه‌ای در موکب مستقر شده که ۶ روحانی با تجربه به سوالات شرعی، احکام و مسائل اعتقادی زائران پاسخ می‌دهند.

وی تاکید کرد: این غرفه علاوه بر پاسخگویی، فرصتی برای افزایش بصیرت دینی و فکری زائران است و با استقبال خوبی مواجه شده که می‌تواند به ارتقا سطح آگاهی دینی در جامعه کمک کند.

بهره‌گیری از فناوری و رسانه در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

امام جمعه بندر خمیر درباره نقش کمیته رسانه موکب توضیح داد: کمیته رسانه با حضور جوانان مؤمن و مستعد فعالیت می‌کند و تولید محتوای صوتی، تصویری و خبری در حوزه‌های مختلف فرهنگی، مذهبی و حماسی را برعهده دارد.

وی افزود: هر شب فیلم‌هایی از بیانات مقام معظم رهبری، مداحی‌های ویژه اربعین و مستندهای حماسی در موکب پخش می‌شود که شور و نشاط معنوی بین زائران ایجاد می‌کند. این تولیدات علاوه بر موکب در سطح شهرستان و استان نیز منتشر می‌شود و بازخورد بسیار مثبتی داشته است.

تأکید بر همبستگی و روحیه خدمت به زائران سیدالشهدا

حجت‌الاسلام صالحی در پایان گفت: خدمت‌رسانی به زائران سیدالشهدا (ع) یک توفیق بزرگ است که باید قدر آن را بدانیم. موکب شهدای گمنام شهرستان خمیر با تمام توان در مسیر خدمت به زائران فعالیت می‌کند و امیدواریم این حرکت معنوی و ارزشمند بتواند در گسترش فرهنگ ایثار، مقاومت و همبستگی مؤثر باشد.

وی افزود: امیدوارم با همراهی همه دلسوزان، سال‌های آینده این خدمات با قوت و شکوه بیشتری ادامه یابد و شاهد حضور پرشورتر مردم و جوانان در این عرصه باشیم.

شایان ذکر است موکب شهدای گمنام شهرستان خمیر به عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی خدمت‌رسانی به زائران اربعین در استان هرمزگان، علاوه بر خدمات پذیرایی، با برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و بصیرتی متنوع، نقش مهمی در حفظ و انتقال ارزش‌های دینی و انقلابی ایفا می‌کند.

برپایی ۲۰ موکب در دهه اول محرم و اعزام مواکب به عراق از قشم

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قشم از برگزاری پرشور برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در ایام محرم و صفر خبر داد و گفت: بیش از ۲۰ موکب در سطح شهرستان قشم در دهه اول محرم برپا شد و مواکب فعال شهرستان در کشور عراق نیز مشغول خدمت‌رسانی به زائران حسینی هستند.

شور حسینی در جای‌جای جزیره قشم

حجت‌الاسلام و المسلمین کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با آغاز ماه محرم‌الحرام، فضای معنوی و عاشورایی در سراسر شهرستان قشم حاکم شد. به همت هیئت مذهبی و فعالان فرهنگی، قریب به ۲۰ موکب در سطح شهرستان برپا شد که در شب‌های دهه اول محرم، با شور و نشاط وصف‌ناپذیری میزبان عزاداران حضرت سیدالشهدا (ع) بودند.

وی افزود: این مواکب در مناسبت‌های مختلفی همچون شهادت امام سجاد (ع)، حضرت رقیه (س) و سایر ایام سوگواری، همچنان فعال باقی می‌مانند.

راهپیمایی جاماندگان اربعین در قشم

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قشم با اشاره به برنامه‌ریزی برای مراسم جاماندگان اربعین گفت: مسیر پیاده‌روی از میدان شهید سلیمانی تا شهرک امام حسن (ع) در نظر گرفته شده است و در طول این مسیر، ۱۰ موکب جهت ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی و رفاهی به زائران در نظر گرفته شده است.

خدمت‌رسانی به زائران در خاک عراق

حجت‌الاسلام کاظمی در ادامه بیان داشت: یکی از اقدامات ویژه شهرستان قشم، اعزام سه موکب به کشور عراق است که سال‌هاست در ایام اربعین به زائران حسینی خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی ادامه داد: موکب انصار المهدی (عج) در شهر کربلا مستقر بوده و با حضور تیم‌های پیشرو، خدمات اسکان و پذیرایی گسترده‌ای را برای زائران فراهم کرده است. این موکب از قبل از اربعین تا چند روز پس از آن فعال خواهد بود.

همچنین دو موکب دیگر در شهر نجف اشرف مستقر هستند: موکب محبان الزهرا (س) که علاوه بر پذیرایی، اسکان محدودی نیز برای زائران تدارک دیده، و موکب بنی‌هاشم که به‌طور ویژه اسکان زائران شهرستان قشم را بر عهده دارد.