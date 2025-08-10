بانوان ورزشکار مازندران امسال ۲۲ مدال کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به درخشش ورزشکاران استان در مسابقات جهانی و ملی گفت: در سال جاری ۲۲ مدال امسال توسط ورزشکاران بانو در استان کسب شده است.

وی با بیان اینکه در چندین رشته ورزشی بانوان سرمربی هستند، گفت: مازندران آن طور که باید از نظر سخت افزاری و منابع مالی به آن کمک نشده است.

وی با عنوان اینکه ۵۳ هیئت ورزشی فعال در استان وجود دارد، شمار هیئات فعال را ۷۳۵ هیئت اعلام کرد و گفت: ۸۵ هزار ورزشکار سازمان یافته داریم و ۲۱۵ مدال طی چندماه گذشته کسب شده است.

وی با اظهار اینکه ۱۴۷ ورزشکار در ۲۰ رشته ورزشی مدال کسب کردند، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۹ درصد رشد یافته است.

بریمانی با عنوان اینکه ورزش مازندران دارای توان بالا است، افزایش مسابقات بین المللی در رشته‌های ورزشی را از جمله برنامه‌ها برشمرد و گفت: باید از ظرفیت تمام مسئولان برای توسعه ورزش استان استفاده شود.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران تصریح کرد: ۱۴۷ ورزشکار استان عضو تیم ملی هستند و ۳۵۲ نفر نیز برای اردوهای تیم ملی دعوت شده‌اند.

وی از برپایی ۴۶ اردوی تیم ملی در استان خبر داد و گفت: ۳۲۰۰ مکان ورزشی در استان وجود دارد.

بریمانی برپایی چهار مجمع انتخاباتی در سال جاری را از جمله اقدامات بیان کرد و گفت: سرانه فضای ورزشی در استان ۱.۳ متر مربع است.