دوومیدانی ظرفیت تبدیل‌شدن به رشته‌ای مدال‌آور را در مازندران دارد

ساری - مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی در استان، دو و میدانی را از رشته‌هایی دانست که می‌تواند در آینده‌ای نزدیک یکی از پایه‌های اصلی مدال‌آوری باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی شامگاه چهارشنبه در آئین معارفه محمد دوستی به‌عنوان رئیس هیأت دو و میدانی مازندران اظهار کرد: اگر زیرساخت‌های ورزشی در سال‌های گذشته بر اساس آمایش سرزمینی و متناسب با استعداد مناطق مختلف ایجاد می‌شد، امروز برخی رشته‌ها با کمبود و عقب‌ماندگی مواجه نبودند.

وی با اشاره به اینکه انتظار می‌رود با حضور رئیس جدید، فضای همدلی در جامعه دو و میدانی استان تقویت شود، افزود: بهره‌گیری از تجربه پیشکسوتان و فعالان این رشته باید در دستور کار قرار گیرد تا مسیر رشد تخصصی و پایدار فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران همچنین عملکرد ورزشکاران استان در سال جاری را کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ورزشکاران مازندرانی موفق به کسب ۳۷۵ مدال در رقابت‌های جهانی، بین‌المللی و آسیایی شده‌اند.

به باور وی، با برنامه‌ریزی دقیق و انسجام کافی، دو و میدانی نیز می‌تواند در این جمع به‌عنوان رشته‌ای مدال‌آور جایگاهی برجسته به دست آورد.

بریمانی در ادامه، سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت نخبگان ورزشی را یکی از اولویت‌های توسعه دو و میدانی برشمرد و تأکید کرد: تا زمانی که امکان ایجاد پیست‌های استاندارد در استان فراهم شود، نباید از بخش‌های مدال‌آور این رشته همچون پرتاب‌ها غافل ماند.

