به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی شامگاه چهارشنبه در آئین معارفه محمد دوستی به‌عنوان رئیس هیأت دو و میدانی مازندران اظهار کرد: اگر زیرساخت‌های ورزشی در سال‌های گذشته بر اساس آمایش سرزمینی و متناسب با استعداد مناطق مختلف ایجاد می‌شد، امروز برخی رشته‌ها با کمبود و عقب‌ماندگی مواجه نبودند.

وی با اشاره به اینکه انتظار می‌رود با حضور رئیس جدید، فضای همدلی در جامعه دو و میدانی استان تقویت شود، افزود: بهره‌گیری از تجربه پیشکسوتان و فعالان این رشته باید در دستور کار قرار گیرد تا مسیر رشد تخصصی و پایدار فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران همچنین عملکرد ورزشکاران استان در سال جاری را کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ورزشکاران مازندرانی موفق به کسب ۳۷۵ مدال در رقابت‌های جهانی، بین‌المللی و آسیایی شده‌اند.

به باور وی، با برنامه‌ریزی دقیق و انسجام کافی، دو و میدانی نیز می‌تواند در این جمع به‌عنوان رشته‌ای مدال‌آور جایگاهی برجسته به دست آورد.

بریمانی در ادامه، سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت نخبگان ورزشی را یکی از اولویت‌های توسعه دو و میدانی برشمرد و تأکید کرد: تا زمانی که امکان ایجاد پیست‌های استاندارد در استان فراهم شود، نباید از بخش‌های مدال‌آور این رشته همچون پرتاب‌ها غافل ماند.