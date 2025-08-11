رضا سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت حفظ انسجام ملی و وحدت سیاسی پس از جنگ ۱۲ روزه، گفت: در زمان جنگ اخیر، دشمنان حساب ویژهای روی ایجاد آشوب داخلی کرده بودند، اما مردم ایران با وحدت مثال زدنی خود، نقشههای شوم دشمن را نقش بر آب کردند.
نماینده مردم خرمآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصل موضوعی که دشمن روی آن حساب کرده بود، ایجاد آشوب در داخل کشورمان بود و حتی زندان اوین را هدف قرار دادند، به این امید که برخی از زندانیان و عوامل آنان، در داخل کشور ایجاد ناامنی کنند. یعنی در واقع وحدت ملی ما را نشانه گرفته بودند.
وی افزود: اما مردم ما بسیار هوشمند بودند و مقام معظم رهبری نیز در ۲۴ ساعت اول بسیار هوشمندانه و سریع عمل کردند و اجازه ندادند این اتفاق بیافتد.
سپهوند تاکید کرد: پس از این تجربه، باید همه جریانهای سیاسی داخل کشور به این نتیجه رسیده باشند که از اختلافهای مرسوم گذشته عبور کنند، بر سر منافع ملی وحدت پیدا کنند و دولت و مجلس به سمت اجرای برنامههایی بروند که انسجام مردم را بیشتر کند.
وی درباره ضرورت تمرکز بر حل مشکلات کشور، تصریح کرد: دولت و مجلس باید به سمت رفع مشکلات اساسی کشور حرکت کنند و از روزمرگی بپرهیزند. مشکلات اصلی کشور شامل بحرانهای انرژی، ناترازیهای اقتصادی، کسری بودجه، نقدینگی، رشد اقتصادی و اشتغال است که باید برای برون رفت از این مشکلات، برنامه ریزی جدی و عملی شود.
نماینده مردم خرمآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دوقطبیسازی جامعه به نفع دشمن است، تاکید کرد: باید از ایجاد دو قطبی در جامعه به شدت پرهیز و برای رفع مشکلات کشور برنامهریزی کنیم تا مردم ببینند دولت و مجلس در جهت رفع مشکلات اصلی کشور پیش میروند؛ این کار خود به خود باعث افزایش وحدت کلمه و انسجام حول نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.
سپهوند گفت: انشاءالله با همدلی و همبستگی، میتوانیم مشکلات کشور را حل کنیم و کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت پایدار قرار دهیم.
