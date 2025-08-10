به گزارش خبرگزاری مهر، آئین گرامیداشت روز خبرنگار شامگاه شنبه (۱۸ مرداد ماه) در قالب دورهمی صمیمانه جمع زیادی از عکاسان، تصویربرداران و خبرنگاران پارلمانی با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در بهارستان برگزار شد.

در این دورهمی صمیمانه که با عنوان «از ایران بگو؛ روایت حقیقت، شجاعت می‌خواهد» در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، قالیباف در سخنان کوتاهی ضمن تبریک فرارسیدن روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار خصوصاً تعدادی از اهالی رسانه که در جنگ اخیر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، گفت: این روز بیانگر اهمیت نگاه، قلم و زبان است.

وی با بیان اینکه جنگ اخیر و هشت سال دفاع مقدس به هیچ عنوان در ابعاد مختلف با همدیگر قابل مقایسه نیستند، تصریح کرد: در سفر اخیر به ژنو و حضور در ششمین اجلاس رؤسای مجالس جهان و دیدارهایی که با رؤسای پارلمان‌ها و گروه‌های مختلف برگزار کردیم بازهم ثابت کرد که مسئله جنگ شناختی و جنگ رسانه به مراتب مؤثرتر از جنگ سخت و نظامی است.

قالیباف در این رابطه، خاطرنشان کرد: در جریان این سفر به وضوح دیدیم که جنگ روایت‌ها همچنان ادامه دارد و بر همین اساس باید گفت که رسالت و میدان برای تقابل در این نبرد رسانه‌ای و شناختی در دستان خبرنگاران است؛ هر چند ما مسئولان نیز باید در انتقال اطلاعات و روایت‌ها، بستر و محتوای لازم را فراهم کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، بیان کرد: انسجامی که در جنگ اخیر در کشور شاهد بودیم مصداق عینی آیه شریفه "مِنۡ حَیۡثُ لَا یَحۡتَسِبُۚ" است و برای هیچ فردی قابل تصور نبود و این کار عظیم برگرفته از فرهنگ و تمدن عمیق ایران است.

وی در این راستا، تاکید کرد: مردم شجاعانه و با جوانمردی همه موضوعات را کنار گذاشتند و ایستادند؛ طوری که تمامی تحلیل‌های دستگاه‌های اطلاعاتی موساد و سیا با شوک روبرو شدند از این رو حفظ این موضوع برای ما مسئولان و خبرنگاران وظیفه مهم و اساسی است و نباید اجازه دهیم عده‌ای با زبان، قلم خود و مسئولان با عمل و کارکرد خود، انسجام، وحدت و یکپارچگی مذکور که نتیجه جنگ اخیر بود را تضعیف کنند.

وی با بیان اینکه امیدوارم همه ما وفادار خون شهدا، خدمتگذار مردم و مدافع وطن و اسلام باشیم گفت: همه ما مسئولان باید برای رفع مشکلات کشور و برداشتن موانع از پیش پای مردمی که با انسجام و وحدت خود مقابل دشمن ایستاده‌اند، با همه وجود تلاش کنیم.