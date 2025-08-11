  1. سیاست
دیدار امیر صباحی‌فرد با خانواده یکی از شهدای ارتش در جنگ ۱۲ روزه

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با حضور در منزل شهید سرهنگ بوستان افروز، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‍گو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) با حضور در منزل شهید سرهنگ بوستان افروز، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتگو کرد.

صباحی فرد در این دیدار، ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا، اظهار کرد: شهدا به وظیفه ذاتیِ خود عمل کردند و به طور یقین همه ما باید ادامه دهنده راه آن عزیزان باشیم.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) با تاکید بر مقام والای شهادت، تصریح کرد: به برکت خون شهدای عزیز، انقلاب اسلامی مسیر خود را ادامه خواهد داد و دشمنان ما هر تلاشی کنند محکوم به شکست است.

گفتنی است، شهید سرهنگ علی بوستان افروز از شهدای ورزشکار و قهرمان جودو نیروهای مسلح بود که در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم منحوس صهیونیستی بر علیه کشورمان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید بوستان افروز دانشجوی دوره فرماندهی و ستاد ارتش در دافوس بود که با شروع تجاوز وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی، داوطلبانه به یاری هم‌رزمان پدافندی خود شتافت و شوق دیدن فرزندی که در راه دارد نیز مانع از انجام وظیفه‌اش نسبت به دفاع از وطن نشد.

زهرا علیدادی

