به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) با حضور در منزل شهید سرهنگ بوستان افروز، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتگو کرد.

صباحی فرد در این دیدار، ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا، اظهار کرد: شهدا به وظیفه ذاتیِ خود عمل کردند و به طور یقین همه ما باید ادامه دهنده راه آن عزیزان باشیم.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) با تاکید بر مقام والای شهادت، تصریح کرد: به برکت خون شهدای عزیز، انقلاب اسلامی مسیر خود را ادامه خواهد داد و دشمنان ما هر تلاشی کنند محکوم به شکست است.

گفتنی است، شهید سرهنگ علی بوستان افروز از شهدای ورزشکار و قهرمان جودو نیروهای مسلح بود که در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم منحوس صهیونیستی بر علیه کشورمان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید بوستان افروز دانشجوی دوره فرماندهی و ستاد ارتش در دافوس بود که با شروع تجاوز وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی، داوطلبانه به یاری هم‌رزمان پدافندی خود شتافت و شوق دیدن فرزندی که در راه دارد نیز مانع از انجام وظیفه‌اش نسبت به دفاع از وطن نشد.