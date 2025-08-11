  1. استانها
  2. کردستان
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

برگزاری مسابقه حفظ ۳۰ آیه «آیات نصر و مقاومت» در کردستان

سنندج- مسئول امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: مسابقه حفظ ۳۰ آیه قرآن کریم با محوریت «آیات نصر و مقاومت» به یاد ۵۶۶ شهیده استان، ویژه اجلاسیه شهدای زن اهل‌سنت برگزار می‌شود.

الهام دهقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری مسابقه حفظ ۳۰ آیه قرآن کریم با موضوع «آیات نصر و مقاومت» خبر داد و گفت: این رویداد معنوی به نیابت از ۵۶۶ شهیده استان و در آستانه برگزاری اجلاسیه شهدای زن اهل‌سنت برنامه‌ریزی شده است.

وی با بیان اینکه هدف از این مسابقه ترویج فرهنگ مقاومت و پاسداشت مقام شهدای زن اهل‌سنت است، افزود: محتوای مسابقه بر اساس کتاب «عهد برائت» و آیات مرتبط با نصرت الهی طراحی شده است.

مسئول امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان مهلت شرکت در این مسابقه را تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ اعلام کرد و یادآور شد: علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام به نشانی اینترنتی https://survey.porsline.ir/s/ioncTM6F و برای دریافت کتاب «عهد برائت» به نشانی https://eitaa.com/safiranayeha/3488 مراجعه کنند.

