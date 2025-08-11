  1. استانها
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۴۲

سهمیه اقلام تنظیم بازار موکب‌داران اربعین در آذربایجان غربی اعلام شد

ارومیه- معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی آذربایجان غربی گفت: سهمیه اقلام تنظیم بازار موکب‌داران اربعین دراستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دمکری روز دوشنبه در این زمینه با اشاره به سهمیه اقلام تنظیم بازار ویژه اربعین گفت: در آستانه اربعین حسینی، یکهزار و ۶۶۶ تن برنج، ۱۲ تن شکر، ۵۵ تن گوشت قرمز و ۴۵ تن گوشت مرغ منجمد بین موکب‌داران استان توزیع می‌شود.

وی در مورد تخصیص سهمیه تنظیم بازار اقلام و کالاهای ضروری ویژه اربعین برای موکب‌داران استان گفت: این اقلام با معرفی‌نامه ستاد عتبات عالیات استان برای برپایی موکب اربعین حسینی عرضه می‌شود.

دمکری ادامه داد: موکب داران می‌توانند برای تأمین نیاز خود به این کالاها با معرفی‌نامه ستاد عتبات عالیات، به اداره کل غله (برای شکر و برنج) و شرکت پشتیبانی امور دام (برای گوشت قرمز و مرغ) مراجعه کنند.

وی خاطر نشان کرد: امسال حدود دو هزار و ۳۲۷ تن اقلام خوراکی برای مصرف هیأت‌های مذهبی استان تأمین شده و حدود ۱۰ درصد کل اقلام یاد شده برای مصارف هیأت‌ها در اربعین ذخیره‌سازی شده است که به تدریج از ابتدای محرم تا کنون در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

دمکری در خصوص قیمت این کالاها گفت: برنج با قیمت مصرف‌کننده هر کیلوگرم ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان، شکر بسته بندی ۶۵ هزار تومان، گوشت قرمز منجمد ۴۰۰ هزارتومان و گوشت مرغ منجمد ۹۰ هزار تومان در این طرح عرضه خواهد شد.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی استان گفت: روند توزیع این اقلام برای هیأت‌های مذهبی در محرم و صفر پیش از این انجام شده بود و در حال حاضر این طرح برای موکب‌داران از روز ۱۲ مرداد آغاز شده است.

