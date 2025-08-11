هشدار سیلاب در رودخانه اترک

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مدیریت بحران فرمانداری شهرستان مراوهتپه در پی بارشهای رگباری اخیر در مناطق بالادست و کوهستانی، هشدار فوری برای ساکنان روستاهای پاییندست رودخانه اترک صادر کرد.
بر اساس گزارشها، به دلیل احتمال وقوع سیلاب ناگهانی در این مسیر، از اهالی خواسته شده است تا فوراً اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند.
در این اطلاعیه از ساکنان روستاهای پاییندست رودخانه اترک خواسته شده است که موتورها و پمپهای آب کشاورزی خود را از حاشیه رودخانه دور کنند، احشام و دامها را به مناطق امن منتقل کنند از تردد و توقف در نزدیکی بستر رودخانه خودداری کنند.
ستاد مدیریت بحران تاکید کرده است که با توجه به وضعیت جوی پیشبینیشده، رعایت این نکات ضروری است تا از بروز حوادث غیرقابل جبران جلوگیری شود.
فرمانداری شهرستان مراوهتپه از تمامی ساکنان درخواست کرده است که دقت کامل در رعایت هشدارهای سیلابی را داشته باشند و در صورت مشاهده تغییرات ناگهانی وضعیت آب و هوا، فوراً منطقه را ترک کنند.
نظر شما