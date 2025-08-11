https://mehrnews.com/x38LfJ ۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۰۱ کد خبر 6557704 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۰۱ بارش شدید باران در فاروج منجر به آبگرفتگی معابر شد بجنورد- بارش شدید باران در عصر دوشنبه منجر به آبگرفتگی میادین و معابر فاروج شد. دریافت 40 MB کد خبر 6557704 کپی شد مطالب مرتبط بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در آستارا ورود سامانه ناپایدار به گیلان؛ هشدار سطح زرد صادر شد طوفان به زیرساخت های شهری لامرد خسارت وارد کرد بهسازی شاهراههای ارتباطی با پخش ۲۳ هزار تن آسفالت رهاسازی آب در بلوارهای منطقه ۳ تهران افزایش باد و احتمال رگبار در نقاطی از خراسان شمالی برچسبها بارش باران باران سیل
نظر شما