جنگلبانان منتخب اصفهان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین هفتمین گرامیداشت استانی روز جنگلبان و جاننثاران منابع طبیعی ظهر دوشنبه بهصورت همزمان با سراسر کشور برگزار شد. در این مراسم که به دلیل هماهنگیها از ۹ مرداد روز جهانی جنگلبان به امروز موکول شده ۱۵ جنگلبان و همیار طبیعت استان اصفهان تجلیل شدند. این مراسم با شعار "من یک جنگلبانم" و با حضور تشکلهای مردمنهاد برگزار شد و سه جنگلبان نمونه استان اصفهان نیز در سطح ملی تجلیل شدند.
محمدعلی کاظمی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در این مراسم اظهار کرد: امروز در چالوس مراسم کشوری تجلیل از جنگلبانان نمونه برگزار میشود و سه نفر از همکاران ما بهعنوان منتخبان کشوری حضور دارد؛ آقای باستانی جنگلبان نمونه از شهرستان آران و بیدگل، خانم مرادی بانوی جنگلبان منتخب از شهرستان شاهینشهر و میمه و آقای نصیری از یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی استان که بهعنوان ایثارگر برگزیده شدند.
وی افزود: روز جهانی جنگلبان هر سال با شعار 'من یک جنگلبانم' و با همکاری تشکلهای مردمنهاد و حامیان محیط زیست برگزار میشود. در استان اصفهان نیز با مشارکت این تشکلها، ثبتنام علاقهمندان انجام شده و منتخبان معرفی شدند و ما امروز افتخار حضور در خدمت این عزیزان را داریم.
کاظمی با اشاره به نقش کلیدی جنگلبانان در حفاظت از منابع طبیعی، گفت: استان اصفهان دارای ۹.۸ میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی است که بخش وسیعی از آن شامل مراتع، پوشش گیاهی و مناطق بیابانی است.
وی ادامه داد: مدیریت این عرصهها شامل حفظ تعادل دام و مرتع، جلوگیری از تخریب اراضی، فرسایش خاک و بهرهبرداری اصولی از محصولات مرتعی مانند گیاهان دارویی و خوراکی است اگر بهرهبرداری از این منابع بهصورت اصولی انجام شود، به دلیل تجدیدپذیر بودن آنها، آسیبی به محیط زیست وارد نمیشود و پایداری مراتع حفظ خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان افزود: حدود ۶۵ هزار هکتار از عرصههای استان به جنگلهای زاگرسی در شهرستانهای سمیرم و فریدونشهر اختصاص دارد و از دهه ۴۰ تاکنون با تلاش همکاران، ۳۱۰ هزار هکتار جنگلهای دستکاشت در مناطق بیابانی ایجاد شده که نقش مهمی در جلوگیری از گسترش بیابان، کنترل ریزگردها و حفاظت از خاک دارند.
پیشبینی اجرای ۱.۵ همت طرح آبخیزداری در اصفهان
کاظمی با اشاره به چالشهای بیابانزایی در استان اظهار کرد: حدود ۳.۲ میلیون هکتار از عرصههای استان معادل ۳۰ درصد مساحت آن بیابانی است. بخشی از این مناطق بهعنوان کانونهای فرسایش بادی شناسایی شده و عملیات کنترل در آنها آغاز شده است.
به گفته وی، طرحهای متعددی برای مقابله با گردوغبار و شنهای روان در دست اجراست که مورد تأیید مدیرکل مدیریت بحران استان نیز قرار گرفته و برای دریافت بودجه به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال شده است.
کاظمی خاطرنشان کرد: مطالعات آبخیزداری در سراسر استان انجام شده و حدود ۱.۵ همت طرح قابل اجرا داریم که با هدف پیشگیری از سیل، تغذیه سفرههای آب زیرزمینی، چاهها، قناتها و چشمهها در اولویت قرار دارد. این طرحها در صورت تأمین اعتبار از منابع ملی، استانی و محرومیتزدایی اجرا میشوند.
وی در ادامه به نقش یگان حفاظت منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: یگان حفاظت با فرماندهی همکاران ما و با همکاری یگانهای حفاظت محیط زیست، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی وظیفه حفاظت از اراضی ملی، مقابله با قاچاق چوب و زغال و مهار آتشسوزیها را بر عهده دارد.
وی همچنین از نقش همیاران طبیعت و تشکلهای مردمنهاد در حفاظت از منابع طبیعی قدردانی کرد و افزود: همیاران طبیعت در قالب جنگلبانان افتخاری، محافظان و مروجان منابع طبیعی با ما همکاری میکنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اضافه کرد: این افراد در اطلاعرسانی تخریبها، تصرفات اراضی و آتشسوزیها و همچنین در عملیات اطفای حریق نقش مهمی دارند.
نگرانیها برای آینده سازمان منابع طبیعی
کاظمی همچنین به مصوبه اخیر شورای عالی اداری مبنی بر تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که بایستی تمرکز ما بر حفاظت از عرصههای منابع طبیعی، کنترل حریم و جذب همیاران طبیعت باشد، این مصوبه به نگرانیها در خصوص آینده سازمان منابع طبیعی دامن زده است.
وی ادامه داد: هرچند وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته بر حمایت از تشکیلات منابع طبیعی تأکید کرده و ما امیدواریم با همکاری نمایندگان مجلس و تشکلهای مردمی، تصمیمات غیرکارشناسی در این حوزه اتخاذ نشود.
سازمان منابع طبیعی نهادی حاکمیتی است
همچنین داریوش سعیدی معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، اظهار کرد: خدمت در سازمانی که متعلق به انفال و در راستای اهداف والای حفاظت از منابع طبیعی است، افتخاری بزرگ محسوب میشود و امید است که تلاشهای همه همکاران در این راه بهعنوان باقیات و صالحات ماندگار شود.
وی در ادامه به تاریخچه حفاظت از منابع طبیعی در ایران اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۰۷ با تشکیل اداره جنگلبانی در وزارت فلاحت و تجارت، حفاظت از جنگلهای کشور بهویژه جنگلهای شمال آغاز شد. پس از آن، با تشکیل سازمان جنگلها و مراتع و حتی وزارت منابع طبیعی در مقطعی کوتاه و همچنین پس از انقلاب این مسئولیت ادامه یافت.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ابراز کرد: سازمان جنگلها و مراتع همچنان بهعنوان نهادی حاکمیتی در حفظ منابع طبیعی کشور فعالیت میکند و امیدواریم با حمایت مجلس، تشکلها و سازمانهای مردمنهاد تصمیمات اخیر شورای عالی اداری که نگرانیهایی را در این حوزه ایجاد کرده، اصلاح شود تا فعالان این عرصه با آرامش بیشتری به تلاشهای خود ادامه دهند.
سعیدی همچنین به قوانین کلیدی حوزه منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: قانون ملی شدن جنگلها در سال ۱۳۴۱، قانون حفاظت و بهرهبرداری در سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۴۸ و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی در سال ۱۳۷۱، همگی بر اهمیت حفاظت بهعنوان یک وظیفه حاکمیتی تأکید دارند.
وی افزود: حفاظت از منابع طبیعی مانند امنیت کشور، موضوعی حاکمیتی بوده و تصدیگری نیست.
لزوم همکاری همگانی برای حفاظت از منابع طبیعی
در ادامه منصور شیشهفروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، حفاظت از منابع طبیعی را از اولویتهای اساسی عنوان کرد و ضمن قدردانی از تلاشهای محیطبانان و جنگلبانان برای حفظ طبیعت، گفت: همکاری همگانی برای جلوگیری از تخریب جنگلها و مراتع، از جمله پرهیز از روشن کردن آتش یا ریختن زباله در طبیعت ضروری است.
به گفته وی، گردشگران، کشاورزان و عشایر میتوانند با رعایت نکات ایمنی مانند استفاده از سیلندر گاز به جای آتش، نقش مهمی در حفظ محیط زیست ایفا کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین بر ضرورت آگاهیرسانی عمومی برای درک بهتر ارزش منابع طبیعی و تأثیر آن بر سلامت جامعه تاکید و گفت: تأمین اعتبارات کشوری و استانی برای اجرای طرحهای حفاظتی، مانند بیابانزدایی و کنترل سیل اهمیت بسزایی دارد و عرصههای طبیعی باید در برابر حوادث بیمه شوند.
شیشه فروش تصریح کرد: دستگاههایی مانند شهرداریها و دهیاریها در زمان بحران بهویژه آتشسوزی جنگلها، باید با امکانات خود به یگانهای حفاظت کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: گزارش سریع حوادث مانند آتشسوزی، از سوی مردم میتواند از خسارتهای گسترده جلوگیری کند و استفاده از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی، راهکاری مؤثر برای مدیریت بهینه منابع طبیعی و کاهش آسیبهای زیستمحیطی است.
مشارکت اجتماعی ستون اصلی حفاظت پایدار است
در ادامه چگونی کارشناس و فعال محیطزیست و منابع طبیعی در اصفهان با اشاره به تنوع اقلیمی این استان اظهار کرد: ادامه روند کنونی چرای دام میتواند جنگلهای ارزشمند منطقه را به مرتع تبدیل کند.
وی اضافه کرد: این امر خطراتی مانند سیلاب و فرسایش خاک را به دنبال دارد.
این فعال محیطزیست تأکید کرد: مشارکت اجتماعی ستون اصلی حفاظت پایدار است و این مشارکت حق مردم است و امتیازی از سوی نهادها محسوب نمیشود.
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم که همزمان با سراسر کشور برگزار شد، ۱۵ نفر از جنگلبانان و همیاران منابع طبیعی استان اصفهان تجلیل شدند. سه نفر از جنگلبانان نمونه استان نیز در سطح ملی تجلیل شدند.
