ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر امروز در پی بارشهای رگباری، برخی از روستاهای شهرستانهای بجنورد، فاروج، مانه، سملقان، راز و جرگلان، اسفراین و جاجرم دچار سیلاب و آبگرفتگی شدند.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، تیمهای امداد و نجات هلالاحمر در ۶ شهرستان استان مستقر و عملیات امدادرسانی به خانوارهای آسیبدیده آغاز شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی تصریح کرد: اقدامات اولیه شامل تخلیه آب از منازل، انتقال افراد به مناطق امن و توزیع اقلام امدادی در میان متاثرین انجام شده است.
نظر شما