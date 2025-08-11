ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر امروز در پی بارش‌های رگباری، برخی از روستاهای شهرستان‌های بجنورد، فاروج، مانه، سملقان، راز و جرگلان، اسفراین و جاجرم دچار سیلاب و آب‌گرفتگی شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، تیم‌های امداد و نجات هلال‌احمر در ۶ شهرستان استان مستقر و عملیات امدادرسانی به خانوارهای آسیب‌دیده آغاز شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی تصریح کرد: اقدامات اولیه شامل تخلیه آب از منازل، انتقال افراد به مناطق امن و توزیع اقلام امدادی در میان متاثرین انجام شده است.