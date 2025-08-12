  1. استانها
کشف ۱۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای آبی استان بوشهر

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر از کشف ۱۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای آبی استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای مبارزه جدی و مستمر با قاچاقچیان سوخت، مرزبانان با تشدید گشت‌های دریایی و با مشاهده رفتار و رصد اطلاعاتی شناوران موفق شدند طی دو عملیات یک فروند شناور و یک خودروی نیسان حامل سوخت قاچاق در مرزهای آبی استان شناسایی و توقیف کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر تصریح کرد: در بازرسی دقیق از شناور و خودروی توقیفی، مقدار ۱۷ هزار سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال کشف شد.

سردار خسروی در ادامه ضمن اشاره به دستگیری ۳ نفر متهم، خاطرنشان کرد: قاچاق سوخت یکی از معضلات پیچیده، عمیق و زخم کهنه‌ای است که بر اقتصاد ایران به جا مانده است.

وی با بیان اینکه پیشگیری و مقابله با معضل قاچاق با وفاق و همدلی و با وحدت کلمه همه نهادها امکانپذیر است، خاطرنشان کرد: مرزبانی استان بوشهر با ادامه این روند و با اجرای اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی هدفمند محیط دریا و مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران در مرزهای خلیج فارس روزبه‌روز برای قاچاقچیان سوخت ناامن‌تر خواهد کرد.

