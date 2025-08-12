کشف ۱۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای آبی استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای مبارزه جدی و مستمر با قاچاقچیان سوخت، مرزبانان با تشدید گشت‌های دریایی و با مشاهده رفتار و رصد اطلاعاتی شناوران موفق شدند طی دو عملیات یک فروند شناور و یک خودروی نیسان حامل سوخت قاچاق در مرزهای آبی استان شناسایی و توقیف کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر تصریح کرد: در بازرسی دقیق از شناور و خودروی توقیفی، مقدار ۱۷ هزار سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال کشف شد.

سردار خسروی در ادامه ضمن اشاره به دستگیری ۳ نفر متهم، خاطرنشان کرد: قاچاق سوخت یکی از معضلات پیچیده، عمیق و زخم کهنه‌ای است که بر اقتصاد ایران به جا مانده است.

وی با بیان اینکه پیشگیری و مقابله با معضل قاچاق با وفاق و همدلی و با وحدت کلمه همه نهادها امکانپذیر است، خاطرنشان کرد: مرزبانی استان بوشهر با ادامه این روند و با اجرای اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی هدفمند محیط دریا و مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران در مرزهای خلیج فارس روزبه‌روز برای قاچاقچیان سوخت ناامن‌تر خواهد کرد.