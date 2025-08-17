۹۰۰ لیتر سوخت قاچاق در خدابنده کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن غنیمتی گفت: مأموران پاسگاه انتظامی محمودآباد خدابنده، حین گشت زنی در محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه خودرو نیسان تانکردار مشکوک شده و آن را توقیف کردند.

وی اظهار داشت: مأموران پس از توقیف خودرو مقدار ۹۰۰ لیتر گازوئیل فاقد اوراق مثبته از شرکت نفت را با احراز قاچاق کشف کردند و یک نفر متهم در این خصوص دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده با اشاره به اینکه ارزش ریالی محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهم با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.

پایان سرقت از باغات و مزارع کشاورزی در سلطانیه

فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه از شناسایی و دستگیری سارقین مزارع و باغات توسط پلیس این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عباس اوراز افزود: در پی اعلام یک فقره سرقت مزارع و باغات در سطح شهرستان سلطانیه، شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در این راستا مأموران پاسگاه انتظامی قره بلاغ با انجام اقدامات تخصصی و گشت زنی‌های محسوس و نامحسوس و با هماهنگی قضائی، موفق شدند ۶ نفر از سارقین را که به صورت گروهی در امر سرقت از مزارع همکاری داشتند در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر و مقداری از اموال مسروقه را از آنان کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه با بیان اینکه اموال مسروقه مکشوفه به مالباخته تحویل و سارقین جهت تعیین تکلیف الباقی اموال مسروقه از مزرعه با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، افزود: امنیت اجتماعی خط قرمز پلیس است، هر فردی بخواهد امنیت اجتماعی شهروندان را خدشه دار کند پلیس با او برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.