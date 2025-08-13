توقیف مرسدس بنز ۱۰ میلیارد تومانی قاچاق در رودسر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسن پور بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اعلام اینکه مبارزه با قاچاق کالا یکی از اهداف مجموعه انتظامی در راستای تأمین امنیت پایدار در جامعه است، اظهار کرد: پلیس با تمام توان با قاچاقچیان و اخلالگران نظم و امنیت اقتصادی مقابله می‌کند.

وی افزود: مأموران مستقر در ایست و بازرسی چابکسر شهرستان رودسر حین کنترل خودروهای عبوری در ورودی استان به یک دستگاه خودرو مرسدس بنز e ۲۰۰ مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان گیلان تصریح کرد: مأموران پلیس در بررسی دریافتند که خودروی مذکور فاقد مجوز قانونی بوده و به صورت قاچاق در سطح کشور تردد می‌کند.

این مقام انتظامی از تحویل خودروی مذکور به انبار اموال تملیکی استان خبر داد و گفت: راننده ۴۷ ساله خودرو پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سردار حسن پور در پایان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش خودرو کشف شده را بیش از یکصد میلیارد ریال برآورد کردند گفت: مقابله با قاچاق نیازمند عزم همگانی و همکاری همه جانبه دستگاه‌ها و مردم است.