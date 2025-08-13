به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با وزیر تجارت و سرمایهگذاری کنیا دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست که با هدف بررسی فرصتهای همکاری مشترک و تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری بین دو کشور برگزار شد، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دیدارهای خود با نخستوزیر، وزیر کشاورزی و فعالان اقتصادی کنیا اظهار کرد: در این سفر، جلسات سازندهای با مقامات ارشد کنیا و بازرگانان این کشور داشتیم؛ با توجه به پیشینه تاریخی و ارتباطات دیرینه دو کشور، سطح مبادلات تجاری کنونی رضایتبخش نیست و باید گسترش یابد.
وی به جایگاه راهبردی کنیا در منطقه آفریقا اشاره کرد و افزود: کشور کنیا بهعنوان دروازه شرق آفریقا، دسترسی به جمعیتی بالغ بر ۳۵۰ میلیون نفر را برای ایران فراهم میکند. از این رو، نگاه ما به کنیا صرفاً محدود به این کشور نیست، بلکه آن را درگاهی برای ورود به بازار گسترده شرق آفریقا میدانیم.
نوریقزلجه همچنین با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز ایران، گفت: ایران میتواند بهعنوان پل ارتباطی مؤثر برای کشور کنیا در دسترسی به بازارهای شرق و غرب عمل کند و با توجه به ظرفیتهای لجستیکی و صنعتی دو کشور، روابط تجاری ایران و کنیا میتواند به چند میلیارد دلار افزایش یابد.
وی با اشاره به حضور یک هیئت ۱۰۰ نفری از فعالان اقتصادی ایران در این سفر، تصریح کرد: نمایندگان شرکتهای بزرگ ایرانی در حوزههای دارویی، صنعتی، کشاورزی و فناوری در این سفر حضور دارند و این حضور گسترده، بیانگر اهمیت کشور کنیا در راهبرد توسعه روابط اقتصادی ایران در قاره آفریقاست.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین آمادگی ایران را برای رفع سریع موانع تجاری میان دو کشور اعلام کرد و افزود: مایل هستیم شرکتهای فناور ایرانی در حوزه کشاورزی در کشور کنیا سرمایهگذاری کرده و محصولات مشترک تولیدی را به بازار ایران نیز صادر کنند.
وی اضافه کرد: طرف مقابل میتواند با حل مسائل بانکی و تهاتر، مسیر را برای فعالان اقتصادی ایرانی هموار کند.
وی ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع، سطح تجارت دو کشور از رقم غیررسمی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار فعلی به بیش از یک میلیارد دلار در آیندهای نزدیک برسد.
پیشنهاد سرمایه گذاری فعالان اقتصادی ایران در صنعت چای و کشت فراسرزمینی
وزیر تجارت و سرمایه گذاری کنیا نیز در این نشست، گفت: حضور هیئت ایرانی نشاندهنده اهمیت ویژه کنیا برای ایران است و این موضوع برای ما بسیار ارزشمند است.
وی از تجار و سرمایهگذاران ایرانی برای حضور در بازار کنیا دعوت کرد و افزود: پیشنهاد میکنم شرکتهای ایرانی در صنعت چای کنیا سرمایهگذاری کنند؛ چراکه با این کار، نهتنها برای بازار داخلی ما، بلکه میتوانند چای کنیا را به منطقه غرب آسیا و سایر کشورها صادر کنند.
وزیر تجارت و سرمایه گذاری کنیا با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی این کشور، اظهار کرد: کنیا زمینهای حاصلخیز بسیاری برای کشت فراسرزمینی دارد که میتوانند با اطمینان در کمتر از ۵ سال به سوددهی بالا برسند. ما آمادهایم این زمینها را در قالب مشارکتهای بلندمدت ۳۰ ساله در اختیار سرمایهگذاران ایرانی قرار دهیم.
وی در ادامه از آمادگی کشورش برای همکاری با ایران در حوزه ساختمانسازی خبر داد و گفت: ایرانیها در زمینه ساختوساز تجربه و توان بالایی دارند و میتوانند در پروژههای توسعهای ما مشارکت کنند.
