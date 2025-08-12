به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و کنیا به مدت دو روز از امروز در نایروبی، پایتخت کنیا، آغاز به کار کرد.

ریاست این کمیسیون بر عهده وزیر جهاد کشاورزی ایران و نخست وزیر و وزیر امور خارجه کنیا است.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی ایران در این کمیسیون با تأکید بر موقعیت جغرافیایی استراتژیک جمهوری کنیا در شرق آفریقا، اظهار کرد، ظرفیت‌های اقتصادی این کشور زمینه مناسبی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور فراهم کرده است.

وی در ادامه، افزود: بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ایران است و ایران از جمله مهم‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته، زعفران و خرما در جهان محسوب می‌شود.

نوری قزلجه تاکید کرد: در سال‌های اخیر، ما در حوزه کشت گلخانه‌ای و کشاورزی کم‌آب بر موفقیت‌های خوبی کسب کرده‌ایم و آماده هستیم پیشرفت‌ها و تجربیاتمان را با کنیا به اشتراک گذاشته و منتقل کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: نقاط قوت ما می‌تواند کنیا را نیز تقویت کرده و این کشور را به عنوان دروازه‌ای برای ورود به بازارهای شرق آفریقا قرار دهد.

وی گفت: در این کمیسیون، علاقه‌مندیم همکاری‌های خود را تقویت کرده و دانش فنی خود در حوزه‌های مختلف را به کنیا منتقل کنیم.

وی با اشاره به راهکارهای توسعه روابط اقتصادی دو کشور گفت: تشکیل کمیته مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و کنیا برای پیگیری تفاهمات و اسناد امضا شده، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، تقویت همکاری‌های بانکی و رفع مشکلات موجود، برنامه‌ریزی بلندمدت برای تبدیل ایران به پل کنیا جهت ارتباط با قفقاز و آسیای میانه و تقویت همکاری‌های بخش خصوصی دو طرف از جمله این راهکارهاست.

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: ما تنها به دنبال اهداف اقتصادی با کنیا نیستیم، بلکه در پی گسترش همکاری‌های استراتژیک و راهبردی در تمامی زمینه‌ها هستیم و امیدواریم این اجلاس سرآغاز توسعه روابط دو کشور در تمامی حوزه‌ها باشد.

رفع موانع صادراتی

نخست وزیر و وزیر امور خارجه کنیا در این نشست با اشاره به اهمیت توسعه روابط تجاری میان دو کشور، اظهار کرد: صادرات چای کنیا از بیش از ۳ هزار تن در سال ۲۰۰۳ میلادی به بیش از ۱۳ هزار تن در سال ۲۰۲۴ رسیده است که رشد کم‌نظیری محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم این روند، افزود: دولت کنیا مشتاق است برخی محدودیت‌های صادرات چای به ایران را رفع کرده و زمینه را برای افزایش صادرات این محصول به بازار ایران فراهم کند.

این مسئول دولتی کنیا تصریح کرد: ما به توافق رسیدیم کمیته مشترکی میان ایران و کنیا تشکیل شود تا در مدت ۶۰ روز با همکاری نمایندگان دو طرف، مشکلات موجود بررسی و برطرف شود. از طرف کنیا، یک وزیر مشاور و نماینده ویژه در این کمیته حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: انتظار داریم در این بازه ۶۰ روزه، بسیاری از مشکلات موجود، به‌ویژه در حوزه چای، حل و فصل شود. رفع این موانع برای ما و کشاورزان کنیایی از اهمیت بالایی برخوردار است و امیدوارم این موضوع در کمتر از ۶۰ روز آینده به نتیجه برسد.

نخست وزیر و وزیر امور خارجه کنیا در ادامه تاکید کرد: ما تجار و بازرگانان کنیایی را تشویق می‌کنیم تا از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بعضاً کم‌نظیری که در ایران وجود دارد بهره‌مند شوند. کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور می‌تواند عامل مهمی در تقویت همگرایی و توسعه همکاری‌های دوجانبه باشد.