  1. استانها
  2. کرمان
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

شکست باند سارقان طلاجات بانوان سالمند در کرمان؛ ۳ متهم دستگیر شدند

شکست باند سارقان طلاجات بانوان سالمند در کرمان؛ ۳ متهم دستگیر شدند

کرمان-فرمانده انتظامی استان کرمان از شناسایی و دستگیری سه عضو باند سرقت طلاجات بانوان سالمند و کم توان در عملیاتی توسط کارآگاهان پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار موقوفه‌ای اظهار کرد: این متهمان که با استفاده از خودروی پژو پارس اقدام به سرقت و زورگیری طلاجات از زنان مسن در شهرهای سیرجان، رفسنجان و بردسیر می‌کردند، پس از پیگیری‌های فنی و تخصصی پلیس آگاهی استان شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: دو نفر از متهمان تبعه افغانستانی و یک نفر دیگر همدست آن‌ها بوده‌اند که در بازجویی‌ها به ۱۵ فقره سرقت و تهدید بانوان اعتراف کردند.

به گفته وی، بخشی از اموال مسروقه نیز کشف و به مال‌باختگان بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان خاطرنشان کرد: این باند سارقان علاوه بر سیرجان، در کرمان، رفسنجان و بردسیر نیز فعال بودند و بخشی از طلاجات سرقتی را به مال خران خود در مرزهای شرقی کشور فروخته بودند.

متهمان پس از تکمیل تحقیقات، به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

کد خبر 6559246

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها