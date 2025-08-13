شکست باند سارقان طلاجات بانوان سالمند در کرمان؛ ۳ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار موقوفهای اظهار کرد: این متهمان که با استفاده از خودروی پژو پارس اقدام به سرقت و زورگیری طلاجات از زنان مسن در شهرهای سیرجان، رفسنجان و بردسیر میکردند، پس از پیگیریهای فنی و تخصصی پلیس آگاهی استان شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: دو نفر از متهمان تبعه افغانستانی و یک نفر دیگر همدست آنها بودهاند که در بازجوییها به ۱۵ فقره سرقت و تهدید بانوان اعتراف کردند.
به گفته وی، بخشی از اموال مسروقه نیز کشف و به مالباختگان بازگردانده شد.
فرمانده انتظامی استان کرمان خاطرنشان کرد: این باند سارقان علاوه بر سیرجان، در کرمان، رفسنجان و بردسیر نیز فعال بودند و بخشی از طلاجات سرقتی را به مال خران خود در مرزهای شرقی کشور فروخته بودند.
متهمان پس از تکمیل تحقیقات، به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
