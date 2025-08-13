به گزارش خبرگزاری مهر، تصویبنامه مصوب جلسه‌های مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ و ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ هیئت وزیران در خصوص «اساسنامه صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» با شماره ۷۷۹۱۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

در بخشی از این اساسنامه آمده است:

بر اساس ماده ۵ در راستای اهداف مندرج در این اساسنامه، صندوق با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات مربوطه مجاز به اقدامات زیر می‌باشد.

- صدور انواع ضمانت نامه‌های ریالی و ارزی از جمله ضمانت نامه‌های تعهد پرداخت پیمانکاری و گمرکی

- اهرم کردن منابع مالی صندوق و اعطای تسهیلات غیر مستقیم از طریق بازارهای پول و سرمایه

-صدور انواع بیمه نامه‌های ریالی و ارزی مورد نیاز صنایع کوچک

- اخذ عاملیت و دریافت منابع مالی از وزارتخانه‌ها نهادها سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در راستای اهداف صندوق

-سرمایه گذاری از طریق سپرده گذاری نزد مؤسسات اعتباری و بازار سرمایه و سایر روش‌ها

-استفاده از وجوه اداره شده و منابع مالی در اختیار دریافتی در چهارچوب سیاست‌های صنعتی و برنامه‌های توسعه کشور

-همکاری با مؤسسات نهادها و مجامع تخصصی داخلی و خارجی در راستای اهداف صندوق

-انجام سایر فعالیت‌های مرتبط در راستای تحقق اهداف صندوق

تبصره: صندوق می‌تواند فعالیت‌های خود را مستقیماً یا از طریق برون سپاری به کارگزاری‌ها انجام دهد.

سرمایه صندوق مبلغ دو هزار و نهصد و شصت و هفت میلیارد (۰۰۰ .۰۰۰. ۲.۹۶۷,۰۰۰) ریال است که به دو میلیون و نهصد و شصت و هفت هزار سهم یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) ریالی با نام تقسیم می‌گردد و تمامی آن متعلق به دولت است. افزایش یا کاهش سرمایه صندوق تابع این اساسنامه خواهد بود.

برای مشاهده جزئیات اساسنامه صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک اینجا کلیک کنید.