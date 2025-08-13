  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

اساسنامه صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ابلاغ شد

تصویبنامه هیئت وزیران درخصوص اساسنامه صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویبنامه مصوب جلسه‌های مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ و ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ هیئت وزیران در خصوص «اساسنامه صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» با شماره ۷۷۹۱۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

در بخشی از این اساسنامه آمده است:

بر اساس ماده ۵ در راستای اهداف مندرج در این اساسنامه، صندوق با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات مربوطه مجاز به اقدامات زیر می‌باشد.

- صدور انواع ضمانت نامه‌های ریالی و ارزی از جمله ضمانت نامه‌های تعهد پرداخت پیمانکاری و گمرکی

- اهرم کردن منابع مالی صندوق و اعطای تسهیلات غیر مستقیم از طریق بازارهای پول و سرمایه

-صدور انواع بیمه نامه‌های ریالی و ارزی مورد نیاز صنایع کوچک

- اخذ عاملیت و دریافت منابع مالی از وزارتخانه‌ها نهادها سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در راستای اهداف صندوق

-سرمایه گذاری از طریق سپرده گذاری نزد مؤسسات اعتباری و بازار سرمایه و سایر روش‌ها

-استفاده از وجوه اداره شده و منابع مالی در اختیار دریافتی در چهارچوب سیاست‌های صنعتی و برنامه‌های توسعه کشور

-همکاری با مؤسسات نهادها و مجامع تخصصی داخلی و خارجی در راستای اهداف صندوق

-انجام سایر فعالیت‌های مرتبط در راستای تحقق اهداف صندوق

تبصره: صندوق می‌تواند فعالیت‌های خود را مستقیماً یا از طریق برون سپاری به کارگزاری‌ها انجام دهد.

سرمایه صندوق مبلغ دو هزار و نهصد و شصت و هفت میلیارد (۰۰۰ .۰۰۰. ۲.۹۶۷,۰۰۰) ریال است که به دو میلیون و نهصد و شصت و هفت هزار سهم یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) ریالی با نام تقسیم می‌گردد و تمامی آن متعلق به دولت است. افزایش یا کاهش سرمایه صندوق تابع این اساسنامه خواهد بود.

برای مشاهده جزئیات اساسنامه صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک اینجا کلیک کنید.

